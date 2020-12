Luego de nueve meses de de largas y difíciles negociaciones entre los representantes de Reino Unido y la Unión Europea las partes alcanzaron un acuerdo comercial posbrexit.

Ello permitirá que la salida de Gran Bretaña del bloque europeo no sea “dura” como se preveía en caso de llegar acuerdo entre las partes el próximo 31 de diciembre.

Desde el número 10 de Downing Street indicaron que “hay acuerdo” y se espera una conferencia de prensa en los próximos minutos para explicar en qué consiste.

“Hemos firmado el primer acuerdo de libre comercio basado en cero aranceles y cuotas que se ha logrado con la UE”, se congratuló una fuente del gobierno británico. La noticia fue anunciada al mismo tiempo por fuentes europeas en Bruselas.

El primer ministro británico, Boris Johnson, no pudo evitar su emoción en redes sociales y escribió “el acuerdo está listo” junto con una fotografía celebrando.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020