Un equipo internacional dirigido por el profesor Tian Hui, de la Universidad de Pekín, ha medido recientemente el campo magnético global de la corona solar, informa EurekAlert.

El equipo utilizó observaciones del polarímetro multicanal coronal (Coronal Multi-channel Polarimeter, o CoMP), un instrumento diseñado por el doctor Steve Tomczyk del Centro Nacional de Investigación Atmosférica estadounidense, que mide la cantidad de radiación infrarroja proveniente de la atmósfera solar. Los resultados del estudio fueron publicados recientemente en Science.

El Sol es una estrella magnetizada y el campo magnético juega un papel fundamental en la formación de la atmósfera solar. El campo magnético influye en muchos procesos que tienen lugar en el astro y determina el ciclo de 11 años de actividad solar, la aparición de espectaculares erupciones y el calentamiento del gas caliente (plasma) en la corona solar a temperaturas de millones de grados.

