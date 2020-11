Comentario acerca del proceso electoral en USA:

Apreciados amigos,

para ustedes y para todos aquellos que aún no entienden que estas elecciones no tiene precedente en la historia de este país, les quiero informar que esos resultados que se están publicando y volando por todas las redes están muy lejos de la realidad y aún más del final de esta saga. El tema electoral en Estados Unidos es MATERIA de carácter FEDERAL, no estatal. De manera que habrá mucho trabajo político y legal de ambos lados (PR / PD) y decisiones en muchas cortes FEDERALES (no cortes estatales), en cada uno de los estados en disputa y pudieran ser más de la mitad de los estados. El sistema legal norteamericano es muy complejo y distinto al de casi todos los países de Hispanoamérica.

Si este tema no se resuelve a nivel de las comisiones electorales, los colegios electorales y en las cortes federales de primera instancia a nivel de los estados, entonces estos reclamos o demandas de ambas partes en conflicto, pudieran ir a las CORTES de APELACIÓN y en última instancia a la CSJ – Corte Suprema de Justicia.

Si se habrán dado cuenta, ya hay varias instituciones serias de este pais que aseguran, con evidencia en mano, que podrían haber al menos casi dos millones de votos extra que NO forman parte del padrón electoral. Que significa esto? Qué hay muchos circuitos electorales en varios condados de casi 30 estados del país, donde se agregaron boletas de votación presumidas falsas. Aquí hay una presunción de fraude más grande de lo que se ha visto en la historia de este país, dado qué hay más votos que los inscritos para votar. De manera que todos los resultados que se indiquen en cualquier medio se deben presumir o tener como falsos. Les advierto que NO habrá resultados válidos hasta que las cortes se pronuncien de manera definitiva. En algunos estados podrían llamar a nuevas elecciones.

De la única manera que se pueda aceptar esos resultados de los medios y social media, y de sus emotivas llamadas a la normalidad, porque según el PD ya hay un “Presidente Electo”, lo único que están haciendo es seguir el juego de un solo lado, usando CASI TODOS los medios de comunicación, incluyendo social media (todos ellos juntos conocidos como el famoso cuarto poder), para sembrar una opinión torcida para generar un deseo.

Les ruego por favor, detener este bombardeó de información informal para no seguir manipulando psicológicamente a la gente con esa propaganda comunista destructiva, que se ha infiltrado en nuestras instituciones y está dispuesta a acabar con la democracia no solo en Estados Unidos, sino de todo el continente.

P.S. Estoy muy consciente de que mi explicación no es del agrado de muchos de mis amigos y otros que lo lean, pero como ciudadano norteamericano me sentí en la obligación de ofrecer un explicación objetiva desde el punto de vista legal y de inteligencia y seguridad electoral.

Muchas gracias por su tiempo

José Gregorio Tovar, Abogado en ejercicio en Florida y Ciudadano Norteamericano

/gap