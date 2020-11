Elon Musk, CEO y fundador de Tesla Inc., dijo por Twitter que podría tener covid-19 y reiteró su postura conspirativa sobre el virus que ha contagiado a casi 53 millones de personas. “Algo extremadamente falso está pasando”, dijo el empresario el jueves por la noche. “Me he hecho cuatro pruebas de covid hoy. Dos pruebas resultaron negativas, dos resultaron positivas”.

El multimillonario dijo que se sometió a una serie de pruebas rápidas de antígeno, que producen resultados en 15 minutos y son más baratas, pero menos fiables, que las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa. Ahora está esperando los resultados del último tipo de prueba, que lleva más tiempo de procesar.

Musk, de 49 años de edad, escribió que tenía síntomas de un resfriado típico, y dijo que no eran “nada inusual hasta ahora”.

En ocasiones, el empresario se ha mostrado despectivo y ha sembrado dudas sobre el covid-19, cuestionando la viralidad de la enfermedad y afirmando que se han exagerado las tasas de mortalidad. En marzo, anticipó que habría cerca de cero casos nuevos en los Estados Unidos para abril. Se informan aproximadamente 150.000 casos de covid-19 diariamente en el país.