Cuando Carabineros de la 1° Comisaría de Concepción informó del robo que sufrió Eduardo Hernández Navarro, sobrino del senador Alejandro Navarro, el legislador se encontraba en pleno proceso de recuperación por una afección cardiaca. Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves 26 de noviembre.

El ex candidato a consejero regional por el Biobío de 34 años de edad salía de la casa de sus padres, ubicada en el sector Los Lirios de Concepción, cuando dos hombres lo abordaron en el antejardín de la vivienda y en el forcejeo, Hernández recibió un disparo en una de sus manos. El sobrino del senador denunció que en el violento asalto le robaron una mochila en la que llevaba $60 millones en efectivo.

Hernández Navarro se refirió mediante un comunicado al supuesto origen de los billetes. En el texto, difundido por The Clinic, señaló que parte del dinero lo obtuvo como finiquito por los 14 años en que se desempeñó como asesor de Navarro y la otra parte correspondía a $35 millones de un préstamo que le hizo su suegro.

Sin embargo, esta versión tiene inconsistencias. En el Registro Civil no existe constancia de un certificado de matrimonio, ni de un acuerdo de unión civil asociado a Eduardo Hernández Navarro. Se dice que al momento del atraco iba saliendo de la vivienda con su pareja y un niño. Mientras que en la sección de Transparencia del Senado solo existen registros de la función de Eduardo Hernández Navarro como personal de apoyo de su tío de enero a marzo de 2012, tiempo en el que habría ejercido “labores administrativas de oficina”. En esos tres meses además estuvo de licencia durante 22 días del mes de febrero. Esas funciones, de acuerdo con Transparencia, las ejerció con contrato de trabajo y con una remuneración de $350.000. En los meses subsiguientes de 2012 y hasta 2020 no figura ni como personal de apoyo, y tampoco como asesor externo.

Existe un oficio del 13 de marzo de 2012 en el que el senador Navarro solicita al prosecretario general y tesorero de la Cámara Alta poder contratar a su sobrino, que por ese entonces tenía 25 años de edad. Allí admite que tiene “parentesco sanguíneo directo” con Hernández, que percibiría una renta bruta de $350.000 y que cumpliría sus funciones en la oficina parlamentaria del legislador ubicada en Penco.

“Las razones para contar con el trabajo de Eduardo Hernández están basadas, además de la confianza, en el trabajo de apoyo que ha realizado de manera gratuita durante años a mi labor parlamentaria, sus estudios de Trabajo Social, su experiencia en el trabajo social en terreno, además de las evidentes afinidades políticas”, dice la misiva enviada por Navarro. Si bien la Comisión de Ética y Transparencia del Senado aprobó la contratación ese mismo mes, no hay registros posteriores de la presencia de Hernández en el equipo parlamentario del legislador.

Tras darse a conocer el asalto, el entorno de Navarro dijo a Biobío que actualmente no tienen ninguna relación con Hernández y, en consecuencia, no emitieron ningún comentario con respecto al robo. Apuntaron estar enfocados 100% en el proceso de recuperación del senador, convaleciente de una operación cardiovascular de urgencia.

El ex presidente de País, Jonatan Díaz, dijo al mismo medio que hoy no tiene ningún nexo con Hernández. Esta era la colectividad con la cual Hernández aspiraba al CORE.

Con ocasión del asalto, la subteniente Jocelyn Zárate, de la primera comisaría, detalló: “Carabineros de la 1° Comisaría de Concepción y la sección especializada Labocar y OS-9 se encuentran trabajando arduamente en una investigación respecto a un robo con violencia ocurrido hoy (26 de noviembre), en horas de la madrugada, en el antejardín de una vivienda en el sector Los Lirios de Concepción, hecho en el cual una persona resulta lesionada con un impacto balístico en una de sus manos. La víctima denunció que le sustrajeron alrededor de $60 millones”. Fuentes policiales informaron que el caso está actualmente en manos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Admirador del régimen chavista

Hernández Navarro se define a sí mismo como Licenciado en Trabajo Social, ex asesor parlamentario y ex candidato a Core por la Región del Biobío. Luego del asalto trascendió que el Ministerio Público realiza diligencias tendientes a esclarecer si efectivamente llevaba esa suma de dinero y el origen de los fondos.

En el comunicado explicativo sostiene que con el dinero en efectivo planeaba comprar un “camión frigorífico marca Mercedes Benz avaluado en 55 millones, además de la apertura de una carnicería en el sector de Los Lirios en Concepción”.

También se declaró antisistema, “motivo por el cual me retiré total y absolutamente de la política, renunciando hace 2 años al partido País y retirándome de toda actividad pública partidista. Esta situación me lleva a excluirme de todo tipo de participación en este sistema neoliberal capitalista, por lo cual prefiero guardar mi dinero en una caja fuerte que en bancos que son manejados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y excluirme de toda participación en este sistema dominado por los grandes grupos económicos y las corporaciones internacionales, encabezado por al actual y corrupto presidente Sebastian Piñera a quien seguiré funando cada vez que me sea posible”.

De acuerdo con Biobío, Hernández Navarro tiene once detenciones en su haber. Además de condenas por delitos cometidos en Santiago, como hurto y conducción en estado de ebriedad; y también registra una investigación vigente por tráfico de drogas en pequeñas cantidades. En total serían 17 las investigaciones que ha enfrentado desde el año 2005. Fuentes policiales confirmaron a El Líbero que efectivamente tiene antecedentes, sin precisar los motivos.

Además, en el comunicado sostiene que no pudo defenderse porque en la actualidad se encuentra bajo tratamiento por “policonsumo de drogas”.

Hernández Navarro construyó su carrera política a la sombra de su tío, el senador Alejandro Navarro. Para 2014 era el secretario de la Juventud del Movimiento Amplio Social (MAS), organizado por Navarro en 2009, y que el senador presidió entre 2010 y 2016.

Mientras que en 2017 se presentó como aspirante a consejero regional del Biobío por el partido País, tienda que fundó Navarro al renunciar al MAS en septiembre de 2016 (País se fusionó con el Partido Progresista en diciembre de 2017 dando origen a PRO País). En agosto de 2017 Hernández Navarro figuraba como integrante de la Directiva Central de País como Coordinador de Redes Ciudadanas.

Siendo candidato protagonizó su detención más mediática, cuando en las inmediaciones del Parque Ecuador de Concepción, mientras el entonces candidato Sebastián Piñera se dirigía a un encuentro con seguidores de la VIII Región le arrojó monedas, en un intento de funa.

Hernández imitó así a su tío, quien en el debate radial de la Archi del 20 de octubre de 2017, ya había causado polémica al lanzar 2.510 pesos a Piñera.

“Luego de analizar sus acciones hemos tomado la decisión de ponerlo a disposición del Tribunal Supremo”, dijo el entonces presidente del País, Jonatan Díaz. A su vez, la tienda emitió una declaración en la que apuntaban que el Tribunal Supremo del partido definiría las acciones a tomar con Hernández Navarro. “Para nosotros, nuestro campo de batalla son las ideas y es ahí donde se deben liderar las batallas que tenemos, las diferencias con nuestros adversarios políticos y no otra fórmula”, puntualizaron.

Hernández Navarro también comparte con su tío su simpatía por el régimen chavista venezolano. El 17 de febrero de 2014 publicó en el diario La Tribuna de Los Ángeles una carta al director -en conjunto con los dirigentes de las juventudes del PS, del Partido Radical, del PC y el PPD- en la que manifiestan su “respeto por el proceso bolivariano” en el contexto de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro ocurridas entre febrero y mayo de ese año. “Llamamos al gobierno de Sebastián Piñera a condenar todo tipo de intervención externa de cualquier tipo, de EE.UU. en Venezuela o en cualquier país de América Latina y el mundo, tal como ocurrió en Chile en tiempos de la Unidad Popular, de lo que hay contundentes pruebas, lo que no puede volver a ocurrir”.

Más recientemente, en abril de 2020 escribió en su cuenta de Twitter a propósito de la accesibilidad a tecnología durante la pandemia: “Me acuerdo en 2012, Hugo Chávez regalaba a cada niña y niño que ingresaba en primero básico una ‘canaimita’, que era un notebook fabricado en Venezuela con ayuda de Irán. En Chile, el que no tiene cagó o tienen que recurrir a la caridad para enfrentar. Estado como la callampa”. También ha compartido tuits del canal estatal de Venezuela, Venezolana de Televisión, en el que Nicolás Maduro felicita a Chile por el plebiscito del 25 de octubre y mensajes de Vladimir Padrino, ministro de Defensa del país petrolero, en el que aluden a un bloqueo de alimentos y medicinas.

Hernández Navarro en su perfil tiene fijado un tuit del 25 de enero de 2019 en el que se “autoproclama” Fiscal Nacional y cita “en calidad de imputado” al Presidente Sebastián Piñera por casos como el Banco de Talca, SQM o Exalmar.

Eduardo Hernández Navarro es hijo de Viviana Navarro Brain, quien fue definida en la propia web de Navarro como “La cara femenina del senador MAS”. Es la hermana menor del legislador, quien antes de incursionar en política participó en doblajes de series animadas. La nota publicada en 2015 dice sobre Viviana: “Durante cuatro años ha trabajado junto al senador de manera firme. Su hijo, Eduardo Hernández, asesora al senador en las comunicaciones. ‘Lo llevan en la sangre’, dijo. Cuatro años también lleva Viviana estudiando Servicio Social en el Instituto Profesional IPP”. Antes de militar en el MAS, junto a su hermano, estuvo en el Partido Humanista.

Por Emily Avendaño para ellibero.cl

