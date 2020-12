Sin duda alguna una de las noticias que está provocando más revuelo en este mes de noviembre ha sido el misterioso monolito de metal de Utah, EE.UU. Como ya publicamos en MEP, el 18 de noviembre el Departamento de Seguridad Pública y la División de Recursos de Vida Silvestre de Utah halló una extraña estructura aparentemente hecha de metal en una zona remota del desierto en Utah. Desde entonces, varias personas han visitado el monolito que ha provocado teorías sobre su origen extraterrestre y comparaciones con la icónica película de ciencia ficción 2001: Una odisea del espacio (2001: A Space Odyssey). Hasta el momento no se sabe qué o quién colocó la estructura metálica en el lugar. La explicación más plausible hasta la fecha de los expertos en arte es que podría ser obra del fallecido artista John McCracken. Sin embargo, ni el galerista del artista ni nadie más ha confirmado su origen.

Después del descubrimiento del objeto, los funcionarios se negaron a revelar dónde estaba para evitar que la gente se perdiera o provocara daños al lugar. Pero un usuario de Reddit descubrió las coordenadas únicamente basándose en las imágenes y videos publicados por las autoridades. Aunque lo más sorprendente de todo es que un portavoz del Departamento de Seguridad Pública dijo que posiblemente la estructura haya estado en ese lugar durante 40, 50 años o tal vez más. Pero casi 12 días después tenemos una nueva actualización sobre el monolito de Utah: ha desaparecido misteriosamente y en su lugar hay un triángulo metálico.

Misteriosa desaparición

Creíamos que ya no nos podría sorprender más, pero el misterioso monolito metálico descubierto en las zonas remotas de un desierto de Utah desapareció repentinamente pocos días después de que los biólogos lo hallaran por primera vez desde un helicóptero. La extraña estructura de casi 4 metros de altura aparentemente desapareció el viernes por la noche, según dijo la Oficina de Administración de Tierras de Utah en un comunicado.

La “estructura instalada ilegalmente” fue retirada por una “fuente desconocida” y no por los miembros del Departamento de Seguridad Pública de Utah, por lo que no se investigará su desaparición porque el monolito es propiedad privada y no forma parte de las tierras públicas. Sin embargo, justo donde antes estaba el monolito ahora hay unas rocas rojas y un triángulo metálico.

“Hemos recibido informes creíbles de que la estructura instalada ilegalmente, conocida como el ‘monolito’, ha sido retirada de las tierras públicas de la Oficina de Administración de Tierras (BLM) por una parte desconocida”, dice la Oficina de Administración de Tierras de Utah en el comunicado. “El BLM no retiró la estructura que se considera propiedad privada. No investigamos delitos que involucran propiedad privada que son manejados por la oficina del alguacil local. La estructura ha recibido atención internacional y nacional y recibimos informes de que una persona o grupo la retiró la noche del 27 de noviembre”.

Nuevas evidencias

Pero cuando pensábamos que ya se había resuelto el misterio, o por lo menos según los más escépticos, ahora hemos conocido que el monolito estaba enterrado muy profundamente en el suelo y dentro de roca dura, por lo que necesitaron una herramienta de corte de concreto para extraerla. ¿Y el responsable culpable lo hizo de la noche a la mañana? ¿En una parte extremadamente remota del desierto? ¿En la oscuridad?

Y a esto le debemos sumar que en los últimos días han circulado imágenes en las redes sociales de extraños monolitos similares al de Utah esparcidos por todo el mundo, como en Rumania. Según informa el periódico digital rumano Adevarul, un monolito apareció misteriosamente cerca de la fortaleza dacia Petrodava, pocos días después de que se hallara el de Utah. Todo empezó el jueves 26 de noviembre, cuando alguien encontró la misteriosa estructura en Bâtca Doamnei, a pocos metros del sitio arqueológico de la antigua fortaleza dacia Petrodava. La estructura tiene unos cuatro metros de altura, está hecha de un metal brillante, tiene una sección rectangular y una de las caras está dirigida hacia la montaña Ceahlău Massif.

“Este es el monolito gemelo encontrado en Utah”, dijo el testigo. “Está ubicado sobre un sitio arqueológico, una fortaleza dacia. Caminamos por un sendero hacia la antigua fortaleza, que debería estar arriba. Estoy tratando de obtener una descripción general de la situación aquí. Esta es una perspectiva. Se considera una montaña sagrada de los rumanos. Y esta es una perspectiva completa del monolito. Parece que tiene una textura extraña. Es interesante que brille”.

Además, en el monolito se pueden apreciar algunas espirales. La Dirección de Cultura y Patrimonio de Neamț dijo que están investigando el monolito. Al parecer se encuentra en una propiedad privada, al igual que el de Utah. El terreno está en un área protegida, en un sitio arqueológico.

Sin duda alguna algo extraño está pasando en todo el mundo, están apareciendo misteriosos monolitos de metal de la noche a la mañana. Parece ser más que una simple casualidad, por no mencionar el hecho de que se necesitaría una maquinaria específica para colocarlos. Y son muchos los que se están preguntando si esto es el preludio al llamado “Primer Contacto” extraterrestre y que tal vez tengan relación con el famoso monolito de Marte, el objeto rectangular descubierto en la superficie de Marte en 2009. Esta misteriosa estructura de unos 5 metros de ancho fue descubierta por la cámara HiRISE instalada en la sonda espacial Mars Reconnaissance Orbiter cuando se encontraba a unos 300 kilómetros de distancia. Puede ser que todos estos monolitos estén conectados entre sí, y sean una especie de portales entre mundos. No nos equivocamos en decir que en lo que queda de 2020 todo es posible.

