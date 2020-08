En conversación en el programa de Canal 13, Mesa Central, el ministro de Hacienda Ignacio Briones criticó a la oposición por la demora en la tramitación del proyecto que flexibiliza y mejora la ley de protección al empleo.

El secretario de Estado afirmó que la estrategia de la opción de votar en contra, acusando que el proyecto es insuficiente, para forzar la negación tiene un límite y que “una cosa que la oposición nos ha criticado hasta la saciedad, en algunas oportunidades con razón, es esto de llegar rápido. Esta pandemia es extremadamente dinamia, es una medida tras otras y acá la necesidad de llegar con sentido de urgencia es fundamental”.

En esta línea, Briones afirmó que “para los chilenos resulta difícil de entender, que cuando uno va con un proyecto que se ancla en exactamente lo que firmamos en el acuerdo nacional, hace 2 meses atrás, que se mejora y que el gobierno tiene toda la flexibilidad de patrocinar esas mejoras, no puede ser que en esas condiciones el proyecto siga tramitándose. Llevamos prácticamente 2 meses desde que se ingresó con la máxima urgencia”.

El ministro de Hacienda precisó que las mejoras que hace el proyecto son aumentar la tasa de reemplazo que el trabajador recibe (porcentaje del sueldo), bajar los requisitos para que más trabajadores puedan acceder y extender los meses en que se recibe el beneficio.

La semana pasada el Senado envió el proyecto a Comisión Mixta y se esperaban informar a la Cámara de Diputados de la constitución de la instancias, sin embargo esto no se logró por lo que el aviso se deberá efectuar en una nueva sesión, que sería citada para la primera semana de septiembre.

Postura para el Plebiscito

En la entrevista, Briones también fue consultado sobre su postura respecto del plebiscito y si mantenía su preferencia por el apruebo.

El ministro afirmó que “yo no he cambiado mi posición, respecto de lo que dije alguna vez, así que sigo estando por el apruebo. Pero el presidente nos ha pedido y, tiene toda la razón del mundo, me parece a mi, es tener neutralidad. Independiente de la postura personal, que uno tiene que transparentar cuando la ha hecho pública, es no ser un activista de la causa”.

Briones agregó que “acá lo que no puede pasar es que este debate de la constitución se politice, en el sentido que sea capturado por los partidos políticos. Esto tiene que ser una gesta de al democracia, con alta participación, con entusiasmo, con una mirada positiva respecto de una visión de futuro que como país queremos, independiente de que estemos por el rechazo o por el apruebo”.

