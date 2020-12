En estos momentos un misterioso objeto se está acercando hacia la Tierra. La identificación exacta del objeto, llamado 2020 SO, sigue siendo un misterio, pero será visible hoy 30 de noviembre, cuando se acerque a nuestro planeta. Como ya publicamos en MEP, la NASA confirmó que no se trata de un asteroide, aunque ha sugerido que podría ser basura espacial de una misión de la NASA, más concretamente el módulo de aterrizaje Surveyor 2, que terminó estrellándose en la superficie de la Luna, pero el cohete propulsor Centaur salió disparado al espacio. Sin embargo, son simples hipótesis ya que hasta el momento nadie ha sido capaz de identificarlo.

Lo que sí sabemos es que la aproximación más cercana del objeto a nuestro planeta será el 1 de diciembre. La NASA espera que 2020 SO permanezca en una órbita terrestre hasta marzo de 2021, cuando se desviará hacia una nueva órbita alrededor del Sol. Y según los astrónomos, este acercamiento debería servir para saber que es realmente el 2020 SO, aunque tal vez sea tarde. Debido a su naturaleza artificial, son muchos los que creen que tiene un origen extraterrestre y podría ser una sonda o algo mucho peor, como una “avanzadilla” de una flota de naves. No sabemos si tiene relación o no, pero de mientras esperamos la llegada del 2020 SO un misterioso objeto llegado del espacio ha convertido la noche en día en Japón.

Gran bola de fuego

El pánico se ha apoderado de las redes sociales el domingo después de que se informara que un misterioso objeto descendió de los cielos sobre Japón en las primeras horas de la madrugada y emitió una luz tan intensa que convirtió la noche en día. Los expertos han sugerido que la misteriosa bola de fuego podría ser un bólido, un tipo de estrella fugaz que en ocasiones se compara con la luna llena por su brillo.

Un hombre de unos 20 años que vive en la prefectura de Gifu pudo grabar el extraño objeto con su cámara mientras iluminaba momentáneamente el cielo alrededor de la 1:35 de la mañana del domingo.

“Hizo un ruido sordo», escribió un usuario de Twitter, mientras que otro dijo: “El cielo se puso totalmente brillante.”

Takeshi Inoue, director del Planetario Municipal de Akashi en la prefectura de Hyogo, dijo que si bien las estrellas fugaces más brillantes que Venus se conocen generalmente como bólidos, es raro que sean tan brillantes.

“Creemos que el último estallido de luz fue tan brillante como la luna llena”, dijo Inoue a la agencia de noticias japonesa Kyodo News.

La televisión pública NHK informó que sus cámaras en las prefecturas centrales de Aichi, Mie y otros lugares registraron la bola de fuego en el cielo hacia el sur. Una cámara ubicada en el puerto de Nagoya mostró el misterioso brillando tan intensamente como una luna llena mientras se acercaba a la Tierra. Algunos expertos dijeron que de ser un bólido pequeños fragmentos podrían haber alcanzado el suelo.

“El cielo se iluminó por un momento y me sentí extraño porque no podía ser un rayo”, explicó otro usuario de Twitter que vio la bola de fuego. “Sentí el poder del universo. ¿Fue una bola de fuego? Pensé que era el fin del mundo.”

Por su parte, el Observatorio Astronómico Nacional de Japón dijo que es normal ver varias bolas de fuego en un mes, pero no es muy frecuente que la gente escuche un sonido. Por ejemplo, el pasado mes de julio se observó una estrella fugaz igualmente brillante que se movía de suroeste a noreste en el cielo sobre Tokio. Más tarde fue identificado como un meteoro después de que se encontraron fragmentos en la vecina prefectura de Chiba.

Según explican los astrónomos, los meteoritos son fragmentos de rocas y hielo expulsados ​​de los cometas cuando se mueven en sus órbitas alrededor del sol. Cuando un meteoro entra en la atmósfera superior de la Tierra, se calienta debido a la fricción del aire. El calor hace que los gases alrededor del meteoroide brillen intensamente y aparezca un meteoro. Ser testigo de una bola de fuego es un evento poco común: la gran mayoría de estos fenómenos ocurren sobre océanos y regiones deshabitadas.

Debido a que los astrónomos están realmente desconcertados por el avistamiento, algunos consideraron que no se trataba de un fragmento de roca espacial, más bien sería tecnología extraterrestre. Dicen que los meteros que caen continuamente en todo el mundo no tienen la capacidad de crear una luz tan intensa, y mucho menos de convertir la noche en día. Por lo que una posibilidad es que se trate del preludio a la llegada del 2020 SO, que tendrá lugar el 1 de diciembre. Curiosamente, el Observatorio de Arecibo, Puerto Rico, uno de los telescopios más grandes del mundo, responsable de algunos de los descubrimientos más importantes sobre el espacio exterior, incluido la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI), ha sido cerrado y se derribará debido a problemas recientes de infraestructura.

Y no es necesario decir que luego de que la Fundación Nacional para la Ciencia anunciara el pasado jueves la demolición y desmantelamiento del icónico radiotelescopio, científicos y astrónomos han mostrado su rechazo por tal drástica decisión, que ni entienden ni comparten. Esto nos lleva a pensar que tal vez todo tenga cierta relación, el misterioso objeto que se acerca a la Tierra, la gran bola de fuego en Japón y el inesperado desmantelamiento del Observatorio de Arecibo.

¿Algo se está acercando a nuestro planeta y las agencias espaciales quieren ocultarlo?

