El empresario visionario Elon Musk es cofundador de PayPal y Tesla Motors, así como fundador de SpaceX. Su asombroso éxito ha dado lugar a comparaciones de Musk con Steve Jobs, Howard Hughes, Henry Ford y Bill Gates. En medio de una infancia difícil, Musk desarrolló una ética de trabajo implacable (trabaja de 80 a 120 horas por semana) y una visión obstinada y muy avanzada.

A parte de ser un hombre de gran éxito, Musk también ha estado envuelto de polémica. Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2018, parecía estar fumando marihuana durante una entrevista para un podcast, mientras aseguraba que vivimos en una simulación de ordenador. Pero a pesar de la controversia, la realidad, es que las acciones de Tesla solo han seguido subiendo bajo la dirección de Musk, lo que ha hecho aumentar su riqueza. Y el 26 de enero de 2021, obtuvo premio a todo el esfuerzo: según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, tenía un patrimonio neto total estimado de 209.000 millones de dólares superando a Jeff Bezos, fundador de Amazon, como la persona más rica del mundo. Todo este currículum ha hecho que muchas personas piensen que Musk no es de este mundo. Y tal vez sea así después de todo.

Revelando la verdad

Elon Musk, de 49 años, ha hecho una revelación sorprendente en respuesta a una pregunta sobre cómo dirige tantas empresas al mismo tiempo. El magnate de las empresas emergentes de tecnología Kunal Shah todo lo que quería saber era cómo el excéntrico multimillonario al frente de algunas de las empresas más grandes del mundo, ha logrado el éxito, con la inmensa carga de trabajo que conlleva. El fundador de CRED solicito a Musk, refiriéndose a él como el ‘Señor Oscuro’, que respondiera a sus preguntas.

“Elon Musk puede terminar dirigiendo 4.500 mil millones de empresas simultáneamente a una edad relativamente joven”, escribió Shah en un tuit. “Lo que realmente quiero entender: ¿cómo lo hace? ¿Cómo maneja el cambio de contexto? ¿Cómo diseña su Org? Muchas preguntas. @elonmusk: responde si ves esto, señor oscuro”.

February 11, 2021