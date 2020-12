Este sábado se registaron 2.564 nuevos contagios por covid-19 en el país, convirtiéndose en el peor registro desde hace 5 meses, cuando el pasado 17 de julio, cuando se reportaron 2.840 casos. Sumado a ello, la situación en los últimos tres días también ha presentado casos sobre los 2 mil contagios.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias respondieron este sábado a las dudas sobre si estamos estamos entrando o atravesando una “segunda ola” por coronavirus.

“Tal como lo anticipamos hace algunas semanas, en los últimos días venimos asistiendo a un incremento sostenido del número de casos activos. A nivel global, hemos tenido un 37% de aumento en los últimos 14 días, sin embargo, este aumento no ha sido homogéneo en todas las regiones, hemos visto que algunas regiones han incrementado en forma más significativa, pero afortunadamente también hay otras regiones en las cuales la incidencia ha disminuido”, contextualizó el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac.

En ese sentido, la autoridad sanitaria marcó distancia de la situación actual con el llamado “peak” de la pandemia. “Las cifras que nosotros registramos hoy día, se encuentran bastante lejos de las registradas en los meses de mayo y junio pasado”.

“El escenario es distinto, en la forma en que se diagnostican los casos también es diferente, no son todos pacientes sintomáticos como lo veíamos en los meses de mayo, mucho de estos pacientes consultaban directamente a los centros asistenciales, hoy día los pesquisamos en forma mucho más precoz a través de la búsqueda activa de casos por lo tanto los escenarios no son comparables”, indicó.

Dougnac reforzó que la autoridad sanitaria ha estado preparando la Red de Salud, a través de un plan nacional, “para enfrentar esta segunda ola; hemos considerado el crecimiento de las Unidades de Cuidados Intensivos, el equipamiento adecuado para hacer frente a este requerimiento. Desde ese punto de vista, creo que estamos preparados para satisfacer las necesidades de salud en esa materia”.

Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, reforzó que hace varias semanas se ha preparado una serie de pronósticos que abordan tres diferentes escenarios respecto a la pandemia. “Hay que recordar que el 12-13 de junio, la cantidad de casos era de 7.000 casos diarios, y no de 2.500 como tenemos ahora, eso no significa que no estamos preocupados”, complementó.

“La cifras no son iguales a las de la primera ola, pero sí puede producirse una segunda ola si la población no toma en cuenta las medidas de lavado de manos, mascarilla, distanciamiento físico, evitar las fiestas clandestinas, respetar el toque de queda, eso es lo que hemos pedido”, sintentizó Paris. Además, recordó que recién a fines de junio de 2021, se tendrá una cobertura del 80% respecto a la población vacunada.

/psg