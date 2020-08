Durante esta mañana, la polola de «Nano» Calderón dio una entrevista con Bienvenidos, en donde la joven relató dos episodios en los que se habría sentido vulnerada por Hernán Calderón padre.

«Tengo una discusión con ‘Nano’. ‘Nano’ se va a su pieza y yo duermo en la pieza de al lado. Él (Hernán padre) viene caminando, me arropa, se sienta al lado de la cama y me pregunta cómo estaban las cosas con ‘Nano’. Allí yo le respondo cómo me sentía y ahí empieza a hacerme cariño. Me empieza a hacer cariño por el cuello y toca mi pecho. Me sentí mal, cochina, mal», aseguró.

Al ser consultada sobre por qué tardó en dar a conocer los hechos, Rebeca explicó que«sé que es una persona poderosa y tengo miedo de que quizás me cuestionen, que digan que es mentira, pero una mujer no podría mentir con algo de este tipo».

Tras esto, Hernán Calderón padre decidió referirse en el programa de La Red «Hola Chile», a las acusaciones de abuso.

“No va a hablar por ahora porque está juntando todas las pruebas, para demostrar la querella presentada en su contra es una vil estrategia legal para la defensa de Hernán Calderón Argandoña”, partió diciendo la periodista del programa.

Además asegura que “nosotros, yo y mi equipo legal encabezado por Raquel Calderón y Francisca Calderón, no estaremos, ni montaremos shows comunicacionales, nos vamos a limitar actuar detrás de la justicia en los tribunales”.

La defensa de Hernán Calderón

«Eso de abusador es una gran mentira y quedará demostrado. Es una estrategia de la defensa bastante vil. Esperaré las disculpas cuando se pruebe que todo es falso”, escribió en Instagram luego de algunos ataques.

El ex esposo de Raquel Argandoña respondió a una serie de hostigamientos que recibió en el Instagram de su hija quien. Esto, luego de que le enrostraran las acusaciones que surgieron por parte de Rebeca Naranjo.

