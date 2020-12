Donald Trump se niega a abandonar la Casa Blanca y anunció este martes que ha llevado al Tribunal Supremo los resultados de las elecciones presidenciales en Wisconsin, tras haber sido rechazadas sus alegaciones de fraude por la corte máxima de ese estado. La demanda busca que la Justicia invalide más de 50.000 votos por correo que, según Trump, fueron ilegales. Pero Trump guarda una “as bajo la manga”. Como ya publicamos en MEP en noviembre, el 45.º presidente de los Estados Unidos amenazó con descalificar los archivos de inteligencia sobre muchos temas sensibles, incluidos los ovnis.

“Trump sigue siendo POTUS”, tuiteó el periodista estadounidense Mike Cernovich, persona cercana a Trump. “Puede divulgar cualquier información que desee a través de Twitter. Literalmente, es legal que deje caer cualquier cosa: archivos OVNI, cosas de Rusia, total discreción.”

Fueron muchos lo que apuntaron que si Trump no conseguía su objeto de mantenerse en la Casa Blanca, entonces dará comienzo la “Gran Revelación”. Y parece ser que es un hombre de palabra ya ese momento ha llegado.

180 días

La firma del presidente Trump el domingo en el proyecto de ley de ayuda y financiamiento gubernamental de COVID-19 de 2.3 billones de dólares incluía una cuenta atrás de 180 días para que el Pentágono y las agencias de espionaje divulguen toda información sobre los ovnis. Nadie se había dado cuenta de la medida, en parte porque no estaba incluida en el texto de la legislación de 5.593 páginas, sino como un “comentario del comité” adjunto a la ley anual de autorización de inteligencia, que se incorporó al proyecto de ley.

El Comité de Inteligencia del Senado, presidido por el senador republicano Marco Rubio, dijo en una mención al director de inteligencia nacional, en consulta con el Secretario de Defensa y los jefes de esas otras agencias, a presentar un informe dentro de los 180 días siguientes a la fecha de promulgación de la ley, a los comités de inteligencia y servicios armados del Congreso sobre fenómenos aéreos no identificados.

El informe debe abordar “objetos aerotransportados observados que no han sido identificados” y debe incluir un análisis detallado de datos de fenómenos no identificados recopilados por inteligencia geoespacial, inteligencia de señales, Inteligencia humana e inteligencia de medición y señales.

El informe también debe contener un análisis detallado de los datos del FBI, que se derivó de investigaciones de intrusiones de datos de fenómenos aéreos no identificados en el espacio aéreo restringido de los Estados Unidos, además de una evaluación de si esta actividad de fenómenos aéreos no identificados puede atribuirse a una o más adversarios extranjeros, ya sean de este mundo o de otro. Según informa el New York Post, ex funcionarios del Pentágono y legislativos confirmaron el martes que el paquete inicia la cuenta atrás sobre las divulgaciones de ovnis.

“Somos conscientes de que el informe del comité de Inteligencia del Comité Selecto del Senado sobre la Ley de Autorización de Inteligencia para el año fiscal 2021 incluía un requisito para que el Director de Inteligencia Nacional, en consulta con el Secretario de Defensa, presentara un informe sobre fenómenos aéreos no identificados (PAU) dentro de los 180 días posteriores a su promulgación”, dijo Sue Gough, portavoz del Departamento de Defensa, al New York Post.

Esta más que sorprendente media de Donald Trump se debe a la publicación del Pentágono en el pasado mes de abril de tres videos de la Marina que muestran objetos no identificados. Chris Mellon, exsubsecretario adjunto de defensa para inteligencia, dijo a The Debrief que la Ley de Autorización de Inteligencia recientemente promulgada incorpora el lenguaje del informe del Comité de Inteligencia del Senado que pide un informe no clasificado y de todas las fuentes sobre los fenómenos aéreos no identificados.

“En consecuencia, ahora es justo decir que la solicitud de un informe no clasificado sobre los fenómenos aéreos no identificados cuenta con el apoyo de ambos partidos en ambas Cámaras del Congreso”, dijo Mellon, quien también es ex director de personal del Comité de Inteligencia del Senado. «Suponiendo que el Ejecutivo cumpla con esta importante solicitud, la nación tendrá por fin una base objetiva para evaluar la validez del tema y sus implicaciones para la seguridad nacional. Esta es una oportunidad extraordinaria y muy esperada. Tengo la esperanza de que la nueva administración ejecute rigurosamente sus prerrogativas de supervisión porque las preocupaciones del público y de numerosos militares estadounidenses han sido ignoradas por una complaciente burocracia de seguridad nacional durante demasiado tiempo”.

Por su parte, Nick Pope, quien dirigió el departamento de investigación OVNI del Ministerio de Defensa del Reino Unido, dijo se trata de una esperada medida, que muestra cuán en serio se está tomando el fenómeno en la comunidad de inteligencia.

Pope añadió que “la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados” del Pentágono probablemente ya esté redactando el informe para enviarlo al Comité de Inteligencia del Senado. Quedan dudas sobre lo que dirá el informe y cuánto se puede hacer público, dada la naturaleza altamente clasificada de algunos de los materiales, pero sin duda alguna estamos ante un momento histórico.

Trump, como actual comandante en jefe de Estados Unidos, ha cumplido su amenaza y es momento de una vez por todas que sepamos la verdad. Mundo Esotérico y Paranormal fuimos el único medio alternativo que anunciamos que 2020 sería el año de la divulgación, y así ha sido. La cuenta atrás a comenzado.

¿Estás preparado para saber la verdad?

/psg