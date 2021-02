La idea de realizar la mega elección del 11 de abril en dos días refleja una preocupante tendencia a improvisaciones de último minuto que se está imponiendo en nuestra democracia. Los países serios tienen instituciones sólidas, reglas claras, y evitan las improvisaciones y las reformas apresuradas que se basan en intuiciones más que en evidencia. Aunque era una buena idea legislar para permitir el voto anticipado o en ausencia, intentar sacar adelante una legislación desde cero a 45 días de la mega elección es receta para el fracaso.

Como si ya no fuera preocupante que el propio proceso constituyente tenga malas e improvisadas reglas, el gobierno ahora ha anunciado que enviará un proyecto de ley para que las elecciones a miembros de la convención constitucional, a gobernadores, alcaldes y concejales se realice en dos jornadas: el sábado 10 y el domingo 11 de abril. Después de varios meses de discusión sobre la posibilidad de permitir la votación anticipada de personas con necesidades especiales—o de cualquier persona, como ocurre en muchas otras democracias—el proyecto de ley respectivo no fue aprobado antes del receso de vacaciones del congreso. Ahora que está por comenzar un nuevo periodo legislativo, el gobierno sorpresivamente ha anunciado esta nueva reforma.

Pocos han pensado a cabalidad los problemas logísticos que implica esa reforma, incluido el cuidado de las urnas en las más de 45 mil mesas de votación que habrá en el país, y la necesidad de obligar a los vocales de mesa a doblar la cantidad de horas de trabajo. ¿Qué pasará con las mesas que se constituyan el primer día, pero no el segundo? ¿Qué pasará si faltan vocales de mesa para el segundo día en mesas constituidas el primer día? ¿Quién cuidará que no haya manipulación de las urnas selladas entre el primer y el segundo día en los cientos de locales de votación? No por nada, la mayoría de los países del mundo con niveles de desarrollo como el que tiene Chile realizan sus elecciones en un solo día, aunque permiten que haya gente que pueda votar de forma anticipada, ya sea presencialmente, o por correo.

Después de que el país realizara de forma exitosa el plebiscito el 25 de octubre en medio de la pandemia, el gobierno ahora quiere improvisar una solución para un problema que no supo abordar a tiempo. Dado que se elegirán de forma concurrente cargos para 4 elecciones diferentes (convencionales, gobernadores, alcaldes y concejales), la elección será compleja. Como el número de candidatos para la convención constitucional es especialmente alto y abundan los independientes, es fácil presumir que el proceso de votación tomará más tiempo y que las filas serán más largas. Como la gente en general no conoce a muchos de los candidatos, habrá más confusión al votar. Pero todas esas cosas se sabían o eran fáciles de anticipar hace meses.

De hecho, las fallas en el diseño del proceso constituyente han sido denunciadas múltiples veces. Al escoger candidatos a nivel de distrito y no a nivel nacional, la fragmentación de la votación producto de la presencia de independientes producirá grandes distorsiones entre el porcentaje de escaños que reciba cada lista y la cantidad de convencionales que ésta elija. La simultaneidad de las elecciones a convencionales con las contiendas de alcaldes, concejales y, por primera vez en la historia nacional, de gobernadores regionales, dificulta la campaña. En muchas comunas, hay más de cien candidatos compitiendo por el voto popular.

Las democracias exitosas en el mundo tienen reglas claras y estables. Las democracias débiles a menudo improvisan y cambian las reglas a último minuto. Cuando se adopta una regla sin haber evaluado adecuadamente su posible impacto y las posibles externalidades negativas de una reforma que puede tener la mejor intención del mundo, los resultados suelen ser nefastos. Basta con recordar el caso del Transantiago para saber que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones.

La elección del 11 de abril probablemente sea una de las votaciones más importantes que se realizarán en el país en los últimos 30 años. Si bien el plebiscito de octubre fue simbólicamente importante, el enorme favoritismo de la opción Apruebo convirtió esa elección en un mero trámite. La contienda del 11 de abril, en cambio, está llena de incertidumbre. Nadie sabe bien qué impacto tendrá la masiva presencia de candidatos independientes o la inclusión de cupos especiales para representantes de los pueblos originarios.

La composición de la convención constitucional es clave para saber hacia dónde irá evolucionando el proceso constituyente. Precisamente por eso, porque esa contienda es tan importante, es insensato impulsar apresuradamente una reforma que convierta la jornada electoral en un proceso que tome dos días. Si en la vida más vale diablo conocido, en procesos electorales las improvisaciones de último minuto casi siempre terminan siendo un camino al infierno.

Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político, académico UDP, para ellibero.cl

/psg