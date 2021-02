La empresa Aguas Andinas expresó que pese a que se descartó la posibilidad de un corte de agua potable para la región Metropolitana durante la mañana de este lunes 1 de febrero, de todas formas las condiciones ameritan que se siga monitoreando la situación, manteniéndose la alerta amarilla.

El director de gestión de servicios de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, aseguró que “afortunadamente las condiciones del río Maipo fueron paulatinamente mejorando”, lo que les permitió recuperar la captación de agua en dos plantas de su sistema.

Precaución

“La situación sigue sensible. Todavía tenemos pronósticos meteorológicos de que podrían haber chubascos durante el día en la alta cordillera”, indicó el personero de la compañía de agua potable, remarcando que los niveles de turbiedad siguen en el rango de “alto”.

En esa línea, llamó a que los usuarios que guardaron agua pensando en un eventual corte, mantengan esas reservas hasta que las autoridades indiquen que el suministro está normalizado. “La gente que juntó agua y no la consumió, que la mantenga”, declaró.

¿Qué dijeron desde el MOP?

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, explicó que “no vamos a tener corte de agua hoy en la mañana. La Alerta Amarilla sigue estando preesente, seguimos con la misma turbiedad de ayer, pero hemos logrado que la planta de Vizcachas esté funcionando a plena capacidad, la planta de La Florida y también la de Padre Hurtado comenzaron a operar anoche y, por lo tanto, tenemos un mucho mejor abastecimiento”.

“Las plantas del Mapocho no han podido todavía operar por la turbiedad que tiene el río, pero con este abastecimiento que tenemos no es necesario hacer el corte hoy en la mañana. Vamos a reevaluarlo nuevamente en la tarde y si las condiciones mejoran no vamos a tener corte pero todavía hay Alerta Amarilla, hay que mantener el agua, es posible todavía que tengamos un corte en la tarde”, añadió.

