El espectacular modelo 3D del universo presentado al publico hace un año es sometido ahora a una importante actualización: los astrónomos han descubierto una superestructura espacial de las más grandes jamás detectadas.

La que llaman Muralla del Polo Sur pasó desapercibida durante dácadas, aunque abarca cientos de miles de galaxias y se extiende a un máximo de 1.400 millones de años luz. Sin embargo, las reconstrucciones de la correspondiente área en el mapa celestial a partir de la velocidad y la densidad de objetos visibles ha permitido al cosmógrafo francés Daniel Pomarède y sus colegas revelar su presencia, informa este viernes The Astrophysical Journal.

