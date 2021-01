En momentos de incertidumbre o caos como el que estamos viviendo, las personas en ocasiones informan haber sido ayudadas por un compañero invisible, lo que algunos llaman un “ángel de la guarda”. Pero ¿quién es el ángel de la guarda? En Mundo Esotérico y Paranormal han abordado este tema en diferentes publicaciones, y llagaron a la siguiente conclusión: Las historias son siempre similares, hay una sensación de otro ser, una presencia muy vívida. Nunca hay miedo o pánico cuando aparece esta entidad. Sólo hay una sensación de calma, paz y benevolencia, una sensación de que hay algo bueno que nos ayudará. Y lo más llamativo de todo es que ha habido numerosos informes de esta vívida presencia. Sin embargo la ciencia cree tener la explicación para todas estas experiencias.

Dice que las personas están experimentando un “mecanismo de supervivencia muy concreto” que es parte de la herencia humana. En una crisis que amenaza la vida nuestras mentes experimentan tanto el terror del momento como la paz de la perspectiva. El cerebro es capaz de apartarse de eso y de elevarse por encima de eso y ayudar racionalmente a esta persona a superar eso. Entonces, según la ciencia, el ángel de la guarda somos nosotros mismos. Incluso en casos extremos, nuestro compañero subconsciente parece adoptar la forma de una entidad física o espiritual. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el ángel de la guarda es fotografiado? ¿También es fruto de nuestras mentes?

Ángel en Polonia

Recientemente se ha publicado una fotografía que muestra lo que parece ser un ángel enorme sobre un incendio en Polonia, mientras que los bomberos luchas por sofocar las llamas. La extraordinaria imagen de la figura alada flotante que aparentemente mira hacia abajo a los bomberos en el momento en que combaten un incendio en el pueblo de Małdyty, en el condado de Ostróda, en el norte de Polonia, fue publicada en la pagina de Facebook del mismo cuerpo de bomberos.

En un principio se pensó que la foto había sido tomada por un policía. Pero después de que la policía local lo negara, el cuerpo de bomberos OSP KSRG Małdyty reconoció que era suya.

“No vi nada”, dijo uno de los bomberos que estuvo trabajando en el incendio al periódico polaco The First News. “El trabajo es peligroso, no miré a mi alrededor. “Estaba viendo a mi amigo trabajar en el ascensor. He visto figuras extrañas en fotos tomadas durante nuestras operaciones de rescate antes, pero no sé si esta es la forma en que funciona la luz o si el viento está haciendo que el humo se vea así.”

Sin embargo, no todos los bomberos compartieron la explicación lógica y racional para anomalía flotante que se puede ver en la imagen.

“Si tenemos tal protección de la otra vida cuidándonos, me siento bastante tranquilo acerca de la seguridad durante la operación”, explica otro bombero.

Por su parte, Leszek Korzeniecki, pastor protestante de la Iglesia Cristiana de Węgorzewo, quien hace unos años fue conocido por expulsar a un espíritu maligno de una casa embrujada en el pueblo de Turza Wielka, dijo que a veces seres sobrenaturales visitan nuestro mundo.

“Los cristianos siempre han creído en los espíritus de la guarda”, dijo Korzeniecki. “Algunos los llaman ángeles de la guarda. La Biblia confirma su existencia”.

Pero lo que no se esperaba el cuerpo de bombero de Małdyty es que la su imagen se viralizara a través de las redes sociales, con cientos de comentarios de internautas realmente sorprendidos. Y casi todos estuvieron de acuerdo en que la presencia en el cielo era claramente un ángel velando por la seguridad de los bomberos durante el incendio. Aunque también hubo quien sugirió que se trata de una pareidolia, un fenómeno psicológico que hace que las personas vean patrones en un estímulo aleatorio. Esto lleva a que las personas asignen características humanas a los objetos. Por lo general, se trata de caras en objetos donde no hay. Pero esta no es la primera vez que se observa un ángel en el cielo. En agosto de 2019, una enigmática y enorme figura fue grabada elevándose en un cielo nublado, cambiando de dirección, pero conservando su extraña forma en Brasil.

En el video se podía ver un objeto brillante en forma de T en el cielo nublado, extrañamente similar a un ángel con una túnica larga. La extraña forma permanece en movimiento durante un período de tiempo, pasando de una nube a otra, cambiando de ángulo y la dirección. Y al igual que ha ocurrido en Polonia, fueron muchos los que aseguraron que se trataba de un ángel.

Cada uno es libre de opinar lo que quiera, pero tal vez si no nos mostrásemos tan escépticos y abriésemos nuestra mente a la existencia de los ángeles, este mundo no estaría tan sumido en la oscuridad que nos rodea.

/psg