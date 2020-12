La Comisión especial de la Asamblea Nacional para investigar embarcaciones ilegales a Trinidad y Tobago ofreció detalles sobre la tragedia de Güiria en la que 19 venezolanos murieron ahogados cuando huían del régimen de Maduro: Es muy probable que haya más cadáveres, informó el parlamentario Carlos Valero.

El Presidente de la Comisión, Carlos Valero, informó que hasta la fecha “hay 38 venezolanos desaparecidos por naufragios en Sucre y 42 que salieron desde Falcón. Los familiares de los desaparecidos han denunciado que este territorio existen grupos irregulares que se dedican a interceptar las embarcaciones” con el objetivo de traficar con personas.

Sobre la reciente tragedia del naufragio en las costas venezolanas, Valero anunció que “es altamente probable que haya más de 14 personas afectadas tras el hecho del hundimiento en las costas de Güiria. Es triste lo que está ocurriendo, atravesamos una situación la cual nuestro país nunca pensó que estaría pasando. Nadie imaginó que nuestros hermanos venezolanos estarían en esa situación y todo esto qué pasa es gracias al régimen”.

“Esos cadáveres en el mar son la demostración de que este régimen fracasó, esto tiene que parar. Es una barbarie lo que están haciendo con nuestro pueblo”, sentenció.

Valera indicó que “acá está ocurriendo un fenómeno muy complejo y es que hay muchos venezolanos que están en Trinidad y Tobago que en diciembre muchas familias se quieren reunificar y salen peñeros pequeños“.

El diputado Valero calificó a la postura del gobierno de Trinidad y Tobago de “criminal”, y le solicitó a los venezolanos no ir a esta isla “tercer mundista” por su “actitud hostil, una actitud miserable con nuestros hermanos venezolanos y por eso le hemos pedido que no vayan a ese país porque allí no nos quieren”.

En relación a la posición del régimen de Maduro, Valero condenó que “estos hipócritas en vez de permitir un proceso democrático, sigue en el poder. Hay venezolanos humildes, muy humildes a los que el gobierno de Trinidad y Tobago devuelve y el régimen no hace nada“.

