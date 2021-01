Para muchas personas, 2020 fue interminable. El año estuvo dominado por grandes historias que cambiaron nuestro mundo, desde la pandemia de COVID-19 y la crisis económica resultante, hasta las últimas elecciones presidenciales y los disturbios civiles tras la muerte de George Floyd. Y eso ni siquiera incluye los incendios forestales que asolaron California o la radiación de Chernóbil. Sin embargo, 2021 es está postulando como mucho peor.

Son muchos los psíquicos que han predicho que este año estará marcado por las guerras, enfermedades y escándalos políticos como no habíamos visto jamás en la historia moderna. Pero todo esto podría ser realmente insignificante en comparación con lo que está a punto de ocurrir. O por lo menos esto es lo que piensa Abhigya Anand, un popular niño índigo indio que predijo la pandemia de coronavirus, y que ahora ha advertido sobre una gran catástrofe el próximo mes de febrero.

“Seis estrellas” en febrero de 2021

Abhigya Anand, un niño indio de 14 años, se hizo viral en Internet porque predijo la pandemia de coronavirus el año pasado. También predijo que el mundo estaría en peligro desde noviembre de 2020 hasta noviembre de 2021. Dijo que Júpiter entrará en Capricornio en noviembre de 2020 y que el desastre comenzará de nuevo. En particular, la rara conjunción entre Júpiter y Saturno del 21 de diciembre de 2020 afectará a la Tierra, desde guerras, epidemias hasta colapso económico, e incluso puede haber problemas con el desarrollo de la vacuna.

Y parece ser que Anand estaba en lo cierto, de nuevo, ya que una cepa mutada apareció por primera vez en el Reino Unido a principios de este año. Esta nueva cepa tiene una tasa de transmisión 70% más alta que la cepa anterior, mucho más mortal y se ha extendido a más de 50 países, además de afectar principalmente a jóvenes y ancianos. A 24 de enero, el número de personas diagnosticadas en todo el mundo de COVID-19 es de más de 98 millones, lo que equivale a 1 de cada 100 personas. Y esto confirma la predicción de Anand sobre la pandemia.

Pero lo peor estaría por llegar dentro de unas semanas, ya que el niño indio predijo que el 10 de febrero de 2021 habrá una “conexión de seis estrellas”, es decir, el sol, Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno y la luna estarán alineados. Esto significa que mayores fuerzas oscuras impactarán contra la Tierra, y puede haber una catástrofe sin precedentes e incluso un colapso de la economía. Hay que recordar que en la actualidad, casi todos los países del mundo han comenzado a tomar medidas drásticas para decretar un nuevo confinamiento domiciliario, cerrando todos los establecimientos y comercios que no son esenciales. Pero aunque se nos dice que son medidas necesarias para evitar el colapso de los hospitales, hay mucha preocupación entre los economistas, ya que un nuevo confinamiento podría desencadenar el colapso de la economía global. Y la fórmula es sencilla: La gente no puede trabajar; sino trabaja no puede comer, ¿y cuánto tiempo puede resistir una persona sin ningún tipo de ingresos ni ayuda?

Pero no todos son malas noticias, ya que Anand dijo que cuando Júpiter entre en Acuario en noviembre de 2021, la mayoría de los desastres causados ​​por estos cambios astronómicos irán desapareciendo gradualmente y la economía mundial comenzará a recuperarse. Abhigya Anand, de 14 años, ya es un maestro en astrología védica, también conocida como “astrología india”. Además de dominar la “astrología védica”, Anand es experto con la Ayurveda (medicina tradicional india), el sánscrito y el vastu sastra (una antigua doctrina hinduista que trata sobre la influencia de las leyes de la naturaleza en las construcciones humanas). Ha obtenido un master en microbiología de hierbas y está estudiando un doctorado en astrología financiera, por lo que Anand es considerado un niño prodigio.

La censura también afecta a Anand

Como ya habrás comprobado, Internet, mas concretamente las redes sociales, ya no son el paraíso de la libertad de expresión. En las últimas semanas ha decidió imponer la ley de la censura. Todo comenzó con el asalto a la sede del Congreso estadounidense, provocado por unas controvertidas declaraciones de Donal Trump. Esto llevó a las grandes redes sociales a bloquear su cuenta. Justificado o no, esto era la señal de que ya nadie puede expresar libremente sus opiniones en público, y Abhigya Anand no es una excepción.

Debido a razones inexplicables, YouTube ha eliminado sus videos repetidamente, por lo que Anand creó un sitio web oficial personal (abhigyaanand.com), un lugar donde cualquiera que esté interesado en sus predicciones puedan ver sus videos libremente, sin censura.

«YouTube ha estado borrando desesperadamente las predicciones de Anand, y estas predicciones ahora se están cumpliendo. Por lo tanto, le estamos lanzando nuestro sitio web”, explica Anand.

Por ejemplo, predijo en un video publicado el 1 de abril de 2020, que el próximo brote epidémico ocurriría alrededor del 20 de diciembre de 2020. Sin embargo, YouTube eliminó este video el 16 de mayo. Anand también ha comunicado que no tiene ninguna cuenta de Facebook, Twitter o Reddit.

“Tener una cuenta en las redes sociales no ayuda. Intentamos utilizar todas las plataformas alternativas. Debido a que YouTube borró el video sin ningún motivo, amenazando la libertad de Internet”, concluye Anand.

Nos encontramos en tiempos convulsos, y por si no fuera suficiente con la pandemia de coronavirus, en febrero podríamos encontrarnos ante una catástrofe mucho peor. Para finalizar, en Mundo Esotérico Paranormal ya advertimos el pasado año sobre la censura en Internet. La COVID-19 cambio por completo el mundo en el que vivimos. Antes de la pandemia, disfrutábamos de una “falsa” sensación de libertad. Pero ahora, las grandes empresas tecnológicas colaboran orgullosamente entre sí y siguen las ordenes establecidas por los gobiernos para censurar toda información no solo relacionada con el coronavirus que pongan en duda las versiones oficiales, sino también opiniones que puedan provocar revueltas sociales.

¿Qué ocurrirá el próximo 10 de febrero? ¿Colapso económico? ¿Una amenaza procedente del cielo? ¿Una gran guerra?

