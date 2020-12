El 1 de enero de 2020 fue el comienzo de una nueva década que muchos miraron con optimismo y como una oportunidad para su vida. Pero ahora podemos decir que 2020 ha sido un año para olvidar, como si nunca hubiera existido, después de una serie de catástrofes que han asolado todo el mundo, y todo bajo la nube oscura de la pandemia de coronavirus. Hemos sido testigos de cómo Australia se enfrentó a una de sus temporadas de incendios forestales más devastadoras de toda su historia. La pandemia de coronavirus desencadenó una recesión mundial debido a la paralización económica mundial. Los asesinatos de George Floyd, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor a manos de la policía estadounidense provocaron una ola de manifestaciones y disturbios en todo el mundo para exigir el fin de la brutalidad policial y la injusticia racial. El avispón gigante asiático fue visto por primera vez en Estados Unidos cuando invadieron el estado de Washington. Hubo una gran explosión en un puerto de Beirut, provocada el 4 de agosto por la detonación accidental de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, donde murieron al menos a 190 personas y miles de heridos.

Al igual que Australia, Estados Unidos vio como feroces incendios forestales arrasaron gran parte de California y el estado de Washington, destruyendo millones de hectáreas y obligando la evacuación de cientos de miles de personas desde mediados de agosto. Y otras de las sorpresas de este año es que Joe Biden se convirtió en el 46° presidente de los Estados Unidos el 7 de noviembre, derrotando a Donald Trump, siendo esta una de las elecciones más polémicas de los últimos tiempos. Y no nos olvidamos de que Argentina entró en shock este miércoles, después de que se informara oficialmente que la leyenda del fútbol mundial Diego Armando Maradona había fallecido de un infarto a los 60 años. Estos son solo algunos de los acontecimientos que han sacudido a nuestro mundo en este 2020, aunque hay muchos más eventos que requerirían páginas enteras. Ahora bien, la pregunta que se hacen muchos es: ¿Qué ocurrirá en 2021? ¿Será como una especie de renacimiento? ¿O estaremos muchos peor? A continuación te desvelamos todas estas dudas.

Nostradamus

Empecemos las profecías para el 2021 con un personaje que no necesita presentación, su nombre es Michel de Nôtre-Dame, mejor conocido como Nostradamus. El médico y astrólogo francés fue famoso por sus profecías en las que anticipó el futuro de la humanidad hasta el fin del mundo. Nostradamus anuncia en 1559, la muerte de Enrique II, quien muere porque una lanza le atravesó el ojo, mientras lidera un torneo contra Gabriel de Mongomery. También predijo el ataque a las Torres Gemelas y la pandemia de coronavirus. Y para el 2021 predijo un futuro sombrío, con una serie de desastres, inundaciones, guerras que asolarían nuestro mundo.

Nostradamus anunció un gran conflicto, una Tercera Guerra Mundial, que causará muchas pérdidas y daños, aunque “la paz se levantará de las cenizas de la destrucción” pero pocos lo apreciarán. Este conflicto enfrentará a dos grandes potencias en 2021 y durará hasta 2025. El profeta francés vislumbró para el próximo año el aumento del nivel del mar, provocando que varias ciudades desaparezcan de la faz de la Tierra. Los numerosos cambios climáticos aumentarán el número de huracanes de categoría 1, principalmente en Estados Unidos. Algunos países de Europa serán devastados por la grandes inundaciones. Estos desastres naturales también podrían ser la fuente de muchos conflictos bélicos en 2021. La Tercera Guerra Mundial anunciada por Nostradamus encontrará su base en el aumento del extremismo religioso en muchas partes del mundo. El gran número de ataques terroristas perpetrados en occidente provocará disturbios conflictos a nivel internacional.

Nostradamus escribió que “el rey cubrirá los bosques, el cielo se abrirá y los campos se quemarán de calor”. Una predicción que podría presagiar la destrucción de la selva amazónica y la expansión de la capa de ozono, exponiendo aún más la tierra a la luz solar debido al cambio climático. Según sus predicciones, en 2021 veremos un auge en las innovaciones médicas, aumentando así la esperanza de vida y permitiendo a los humanos vivir más de 100 años. Y de nuevo vuelve la sombra del coronavirus. Habrá nuevas enfermedades y epidemias en 2021, lo que dará lugar a una de las perores hambrunas de la historia, y no solo en países subdesarrollados, también en los considerados avanzados.

Nicolas Aujula

A parte de las profecías de Nostradamus, Nicolas Aujula, un terapeuta de regresión a vidas pasadas, hipnoterapeuta y astrólogo psíquico inglés, que predijo la pandemia de coronavirus casi dos años antes y la derrota de Trump, ha revelado lo que nos espera en el 2021. Asegura que la pandemia continuará el próximo año. Pero además predice que habrá un aumento de las protestas y los disturbios civiles en todo el mundo. Como consecuencia de tales incidentes, habrá un movimiento masivo de miles de personas que se desplazarán masivamente a otros países. Y es aquí donde comienza lo peor.

“He tenido un par de visiones bastante horribles, una de un líder mundial masculino siendo asesinado”, dijo Aujula al periódico británico Daily Mirror. “No pude ver quién era, pero sentí que envió ondas de choque por todo el mundo. Obviamente espero que eso no se materialice. También tuve la visión de una cumbre mundial plagada de un escándalo sexual y un aumento de la política de extrema derecha, particularmente en el sur de Europa, Oriente Medio y África, y una erupción volcánica que provocará importantes cambios climáticos. Y me han venido las palabras ‘gripe porcina’ y he visto imágenes de pánico masivo. No creo que sea otro virus, pero me imagino que la reacción será alarmista, dado lo que pasó este año”.

Y por si no fuera suficiente, el psíquico ingles predije que en 2021 muchas ciudades arderán, además de haber un inusual número cataclismos en todo el mundo.

Krzysztof Jackowski

Por su parte, el famoso clarividente polaco Krzysztof Jackowski va en la línea de Aujula: 2021 va a ser muy malo en todo el mundo. Él ve a la Unión Europea actuando de manera antidemocrática, una economía en deterioro que se asemejará a “un extraño comunismo económico” y una división política como resultado de los impuestos. Es más, ni siquiera hace predicciones de celebridades para el próximo año.

Abhigya Anand

Tampoco nos podemos olvidar de Abhigya Anand, quien se hizo popular en Internet por predecir con precisión la pandemia de COVID-19. Según el joven indio de 14 años el 2021 traerá consigo guerras, plagas, brotes de epidemias y el colapso económico. Además, añadió que ninguna de las vacunas que se están fabricando será efectiva contra la COVID-19. Anand dijo que antes de febrero de 2021, los desastres causados ​​por el encuentro de múltiples planetas se revelarán lentamente. Hasta noviembre de 2021, Júpiter dejará Saturno, saldrá de Capricornio antes de entrar en Acuario, entonces el mundo entrará en un nuevo punto de partida y los desastres causados ​​por estos eventos celestiales irán desapareciendo gradualmente.

Como podemos comprobar todos los videntes y psíquicos están de acuerdo en que nos adentramos a un año realmente tumultuoso, tal vez mucho peor que el 2020. Ya son muchos los que hablan del “Gran Reinicio”, en el cual primero se destruye para después volver a construir. No sabemos si realmente la pandemia de coronavirus tiene relación directa con esta controvertida teoría, pero lo que sí sabemos es que 2020 ha superado el limite de casualidades. Esperemos que todos estos videntes estén equivocados y que 2021 se el año de la transformación espiritual, aunque lo dudamos.

