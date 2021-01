Una grave denuncia enfrenta el diputado del Partido Humanista, Florcita Motuda, luego de ser acusado de violar y abusar sexualmente a su pareja bajo el efecto de pastillas.

Según lo relatado por la usuaria de Twitter, @NaChAlAnD, el cantante nacional ya estaría denunciado por el cargo de violación, señalando que en los próximos días saldría a la luz la declaración de la afectada por el presunto delito.

“Un diputado muy conocido violo de forma reiteradas a su pareja bajo los efectos de las pastillas, merece su funa?”, señaló la tuitera.

Ante los cuestionamientos recibidos en redes, la tuitera agregó que la afectada no está siendo presionada para dar a conocer el hecho. Sin embargo, explicó que “ella me dio la autorización y no quiere callar más. Somos todas con ella, contra un violeta”.

En primera instancia, la cibernauta no quería dar el nombre del acusado. Sin embargo, al rato publicó el tweet con el nombre del acusado, que correspondía al parlamentario del PH.

“La persona que vi0l0 a mi amiga fue *florecita motuda* Yo apechugo con ella, necesitamos orientación legal para esto porque no porque seas diputado tienes el derecho de hacer con el cuerpo de otra persona lo que a voh se te plazca, violeta re ql”, reveló la tuitera.

Reacciones en redes sociales

La denuncia contra Florcita Motuda avivó los comentarios en Twitter, donde “destrozaron” al parlamentario por el supuesto delito en contra de su pareja.

