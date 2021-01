Tras la irrupción del ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, y del ex presidente del Banco Estado, Sebastián Sichel, la carrera presidencial al interior de la coalición oficialista tomó fuerza. A seis meses de la primaria de Chile Vamos para elegir al candidato que representará al sector en los próximos comicios presidenciales, tanto los partidos como sus dirigentes empezaron a mover las “fichas”.

Renovación Nacional se encuentra en un momento de definiciones. Dentro de los próximos veinticinco días, a través de dos consejos generales citados para este 5 y 23 de enero, el partido definirá su hoja de ruta electoral de este año, la nueva mesa directiva, así como también el nombre del candidato que representará a la colectividad en la primaria presidencial del 4 de julio.

En este ambiente, el pasado martes 29 de diciembre, el senador y precandidato presidencial de RN, Francisco Chahuán, junto a los vicepresidentes de la tienda, Nicolás Cerda y Tomás Fuentes, tuvo un encuentro con el ex ministro de Desarrollo Social y también aspirante a llegar a La Moneda, Sebastián Sichel. Posteriormente a aquella conversación, el senador sostuvo: “Junto con Sebastián hemos estado a lo menos dos años conversando respecto a cómo somos capaces que nuestra coalición vuelva a tener un eje central en la mirada hacia las personas y hacia el centro político”.

En esa instancia, Sichel afirmó que “hay mucha gente independiente que también quiere ser parte de la coalición”.

De esta forma, comenzaron a visibilizarse las coincidencias entre ambos dirigentes políticos. Algo que podría ir en aumento en los próximos días.

El 23 de enero, los consejeros generales del partido tendrán que votar por quién será el abanderado que representará a la tienda en las próximas primarias presidenciales: Mario Desbordes o Francisco Chahuán. Para esto, en la última reunión de la mesa directiva se estableció que cada postulante debe contar con al menos 30 patrocinios de consejeros generales. También uno de los puntos que se definió en esta instancia en que el día en que se proclame al candidato, se zanjará si los militantes tendrán o no libertad de acción en el caso de que quisieran apoyar a otra carta de la coalición.

Los militantes pro Sebastián Sichel dentro del partido ven con buenos ojos la candidatura del senador Francisco Chahuán, sobre todo luego de la reunión sostenida el pasado martes. Es por esto, que, por ejemplo, el diputado Tomás Fuentes -quien además también es consejero general por lo que tiene voz en las decisiones internas del partido- se encuentra juntando adhesiones por Chahuán, con miras a la votación del 23 de enero.

Uno de los objetivos es lograr acortar la diferencia en el resultado entre Desbordes y Chahuán. También se juega en estos días quién liderará RN. Y a un sector del partido le gustaría que sea el senador por la V Región quien asuma ese rol durante el próximo período, para así lograr los consensos y “restablecer la mística” que cuentan que la tienda ha ido perdiendo. Hasta el momento, la elección interna para elegir la nueva mesa directiva sería el 17 de abril, pero esto no ha sido ratificado. La otra candidata que también suena para presidir RN es la diputada Paulina Núñez, quien es del lote “desbordista” y que ha tenido un activo rol en materia de búsqueda de candidatos para la Convención Constituyente.

Uno de los puntos controversiales en este momento dentro de Renovación Nacional es la libertad de acción en materia de candidatos presidenciales para enfrentar la primaria del sector. Sobre este tema, el senador Chahuán señala a El Líbero que está “en contra de la libertad de acción”, aunque enfatiza que finalmente es el consejo el que tiene la última palabra.

“Yo estoy porque RN tenga que resolver por un candidato que sea militante, yo estoy entrando a la pelea internamente, estamos recolectando las fichas de patrocinio, vamos a presentarnos al consejo el día 23 de enero”, cuenta Chahuán. En esa línea, agrega: “Yo fui el que pidió que Sichel fuera como independiente a la primaria del sector porque nos permite ampliar nuestra coalición hacia el centro político, incorporando otros liderazgos de centro al interior del paraguas de la nueva coalición que tenemos que construir”.

En cuanto a su relación con el ex presidente de Banco Estado, señala que: “Lo único que nos une con Sichel es que ambos somos personas que creemos que hay que anclar la coalición hacia el centro y que creemos que tenemos que poner a las personas por delante y la política tiene que ser un instrumento para el servicio de las personas”.

“Yo veo con muy buenos ojos que haya elecciones internas dentro del partido de Renovación Nacional. En lo personal yo siempre me voy a inclinar por Francisco Chahuán porque coincide con mis valores social cristianos, que es lo que está pidiendo la gente, que es un cambio en la política”, cuenta Nicolás Cerda, vicepresidente de RN, uno de los más cercanos al senador Chahuán dentro del partido.

En relación a la reunión con Sichel, Cerda indica que “por eso también la reunión con Sichel, porque también lo hemos considerado social cristiano y yo fui secretario general de la Federación Social Cristiana, y en aquel entonces nos reunimos varias veces con Sichel”. Además, agrega : “Creo que entre más competencia haya, más gana el sector. Soy de la idea de no cortarle las alas a nadie”.

Respecto de este asunto, el ex presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, indicó a El Líbero: “Mientras no tengamos un candidato se puede apoyar a quien se quiera, aun cuando no sea de RN. Yo prefiero que el candidato de RN pertenezca a RN, porque por lo menos tenemos alguna indicación por su actividad política anterior de lo que puede hacer si llega a ganar. Pero eso no significa que no podamos votar por un independiente”.

Los próximos pasos de Sichel

El equipo del ex presidente de Banco Estado está en proceso de formación y durante esta semana se empezará a elaborar un plan de acción para los próximos meses. Se hará un cronograma que incluya diálogos ciudadanos, “una de las formas de conectar y conocer las realidades de la ciudadanía preferidas para el ex ministro de Desarrollo Social”, señalan desde su entorno.

También se espera que comience con giras por las regiones del país. Respecto a la relación con los partidos de Chile Vamos, fuentes cercanas a Sichel comentan que por ahora están concentrados en su agenda y actividades propias, y no se involucrarán en la interna de las colectividades. Sí participarán en las reuniones o conversaciones donde sean invitados.

Por Sofía Del Río para ellibero.cl

/psg