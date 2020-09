El Banco Central estregó su tercer Informe de Política Monetaria (IPoM) del año, en el cual mejoró su proyección de crecimiento de la economía chilena para 2020, situándo la caída en un rango de entre -4,5% y -5,5% frente a la contracción de entre -5,5% y -7,5% que pronosticó en su informe de junio.

En tanto, para 2021, estimó que el PIB crecerá entre 4% y 5%, y en 2022 lo hará entre 3% y 4%.

Esas fueron parte de las cifras que el presidente del Banco Central, Mario Marcel, presentó ante el Senado, donde algunos parlamentarios mostraron ciertos reparos ante lo que calificaron como un informe más “optimista” por parte del ente rector, aludiendo que aquello no es lo que se refleja en el presente que están viviendo las familias en el país producto de los efectos de la pandemia.

Ante ello, Marcel se defendió y aseguró que “el hecho de que se proyecte una caída al menos negativa de la actividad de este año no cambia significativamente el hecho de que nos enfrentamos a una situación económica que es considerablemente más negativa que la que veíamos hasta hace un año atrás. Mucho más negativa”.

Por ello, recalcó que “me parece difícil poder calificar este informe como optimista. Quizás como durante varios meses hemos tenido una noticia negativa agregada a la otra, y hemos visto empeorar todas las proyecciones, a lo mejor cuando estas dejan de empeorar o son algo menos negativas nos parecen optimistas, pero la verdad es que por supuesto la situación de la economía hoy día es de una debilidad mucho mayor y de niveles de actividad considerablemente menores que las que esperábamos hace no mucho tiempo atrás”.

“Buena parte de este informe está orientado a decir que todavía quedan muchas cosas por hacer, hay heridas muy profundas que va a dejar esta contracción de la economía y todo el fenómeno de la pandemia y, sobre todo, el legado que va a dejar en el mercado del trabajo va a ser muy pesado y debería ser una prioridad muy importante hacia el futuro”, subrayó Marcel.

Entonces, continuó, “el hecho de que se estén corrigiendo las proyecciones en el sentido de que sean menos negativas para 2020 está muy lejos de la autocomplacencia”.

Dicho eso, aseguró que las cifras para la actividad en 2020 comienzan “a estabilizarse”, revelando que se ha logrado “evitar una catástrofe mayor”, y añadiendo que “la evolución de la economía en 2021 y 2022 determinará el legado más profundo de este episodio. Para siquiera recuperar lo perdido en el último año queda un largo y dificultoso camino, lleno de desafíos y riesgos”.

“Si lo medimos solo en la dimensión del ingreso per cápita, a fines de este año habremos retrocedido a un nivel equivalente al de 2013. De haberse mantenido la tendencia de crecimiento entre el 90 y el 2008, para 2025 estaríamos cerca de duplicar el ingreso per cápita de 2008, sin embargo, la suma de los años de bajo crecimiento, la crisis social y la crisis del covid-19, solo nos permiten proyectar que para 2025 el ingreso per cápita habrá acumulado un aumento del orden de un 25% respecto de su valor de 2008”, agregó el presidente del Banco Central.

Factor 10%

Por otro lado, y en medio de la conferencia de prensa remota que ofreció más tarde, fue consultado sobre cuánto ayudó el retiro del 10% al ajuste de las proyecciones para 2020, en donde señaló que “entre el IPoM de junio y el actual no ha pasado solo el retiro de los fondos, han ocurrido otras cosas en la economía, algunas que han tendido a presionar hacia la baja la actividad y otras que han tendido a presionar hacia el alza”.

Así, entre los que han llevado a la baja la actividad, destacó la extensión de las cuarentenas y la menor producción minera, y entre las que han llevado a expandir la actividad se cuentan factores como el retiro de los fondos de pensiones, la adaptación de algunos sectores productivos y las transferencias fiscales. “El retiro del 10% explica más o menos la mitad de los factores positivos que están incidiendo sobre las proyecciones para este año”, aseguró.

