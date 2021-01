Un Comité de Operaciones de Emergencias (COE) se desarrolló durante esta mañana en la comuna de Quilpué, para continuar con las tareas relacionadas al incendio forestal que afecta a la zona, y que ya ha dejado más de 10 personas damnificadas, 6 familias afectadas, 8 viviendas destruidas, y más de 9 mil evacuados.

Al término del COE, el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, indicó que se dio por terminado el foco de la emergencia, sin embargo “el incendio sigue siendo de una gran magnitud, como lo hemos dicho no está controlado, es un incendio mayor”.

Por su parte, el director de la Conaf, Sandro Bruzzone, actualizó la información respecto al terreno consumido por las llamas. “Tenemos una superficie de 2.600 hectáreas para el incendio original y 600 para el incendio lateral de Hacienda Las Palmas, por lo que tenemos 3.200 en total”.

“Es un perímetro gigante, y nos preocupa principalmente el avance hacia el sector oeste. Los demás frentes están bastante confinados y con baja propagación”, aunque destacó que hay una “profunda preocupación” por el sector poblacional y de viviendas.

Focos activos y despliegue

Martínez detalló que hay “tres secciones muy activas en este minuto que están siendo combatidas desde muy temprano por 30 medios aéreos, 21 helicópteros y 9 aviones”.

“Hay, incluso medios de las fuerzas armadas, de Ejército, Fuerza Aérea que están colaborando de este incendio. Hay 25 brigadas de Conaf, más todo el personal de bomberos que hemos tenido el día de ayer y le agradezco a todos los bomberos de la región, tenemos más de 20 compañías de bomberos de la región y otras que están a disposición con un total de cerca de 40 carros de bomberos, 40 carros aljibe, una coordinación muy completa con todos los servicios públicos y la municipalidad por cierto con los servicios de emergencia”.

En cuanto al pronóstico de las condiciones climáticas para el resto de esta jornada, Bruzzone señaló que “hemos tenido una baja de temperatura y aumento de humedad. Pero también hay un aumento en la fuerza del viento, que es relevante y cambiante desde el suroeste o sureste y podría preverse un viento desde el sureste que podría avanzar hacia el oeste que es sectores que se acercan al sector de La Fragua, el anterior incendio que estaría contenido, y hacia Viña del Mar”.

Cómo enfrentar estos aspectos y la situación de las rutas, se evalúan durante esta tarde en un segundo COE.

Levantamiento del toque de queda para el Marga Marga

El contraalmirante jefe de Defensa Nacional de la región de Valparaíso, Ramiro Navaja, sostuvo que “gracias a una acción muy coordinada y oportuna, se logró actuar con muchos medios distintos, de Bomberos, de la Conaf, del gobierno regional, de las Fuerzas Armadas, etc.”, esto permitió que se llegara oportunamente a ayudar en la evacuación de las viviendas “y el actuar de los medios aéreos permitió que finalmente el incendio no afectara esas 7.500 casas potenciales que se refirió el intendente”.

Ayer, para facilitar el accionar de los vehículos de emergencia y el uso de fuerzas militares en tareas de patrullaje para evitar saqueos, se dispuso el levantamiento del toque de queda entre ayer a las 00:00 hasta el lunes a las 00:00 en la provincia del Marga Marga. “Eso no significa que la cuarentena se levanta, ocho provincias de la región están en Paso 2 y eso significa que el día sábado, domingo y festivos , deben estar en cuarentena”.

Además, Navajas anunció que se realizarán patrullajes con personal de infantería marina, Carabineros y PDI, “en otros sectores de la región que son susceptibles a incendios producto de las condiciones meteorológicas, y van a estar apoyados por un helicóptero naval”.

Evacuados covid positivo

Desde la seremi de Salud de Valparaíso reportaron esta mañana que ayer hubo 3 traslados de personas contagiadas con covid-19 y un caso sospechoso a una residencia sanitaria.

La información entregada por el intendente al término del COE, confirmó la situación, aunque sin entregar cifras. “Han habido personas con covid positivo que fueron evacuadas, el seremi de salud junto con equipo completo de salud ha estado trabajando en el sector para el seguimiento de las personas que tenemos y sabemos que son portadoras, que están contagiadas o contacto cercano y que hay que evacuarlas del sector, primero para cuidarlos a ellos y su salud, y segundo para que no contagien a otra personas”.

“Es un trabajo muy completo que está haciendo la seremi de salud con un equipo de Samu y organizaciones de salud en la zona”, destacó.

Sanción al “turismo de tragedia” y apoyo a familias afectadas

El intendente Martínez enfatizó en que se están realizando las fichas para las seis familias que resultaron afectadas, “para darles todo el apoyo, las viviendas, todo lo que necesiten”.

“Esa fue una instrucción ayer del Presidente de la República directa de que a las familias se les den todos los sinceres, todo el apoyo que se les ubicara vivienda a la brevedad, así que les queremos pedir a la solidaridad de los chilenos, que normalmente van a los incendios y llevan elementos de vestimenta de alimentación que no lo hagan”.

Esto, dijo el intendente, porque se necesita que estén despejadas las vías “a partir de la una de la tarde, cuando empiezan a cambiar las condiciones climáticas, necesitamos todas las calles despejadas. Por eso, la instrucción a Carabineros que nos están colaborando es despejar las vías de acceso a Quilpué porque necesitamos que todas estén libres para los vehículos de emergencia”.

Además, enfatizó en que “vamos a sancionar al turismo de tragedias, a la gente que viene a mirar, la familia miranda que saca la foto, no lo vamos a permitir porque estamos en una situación bastante critica”.

A este llamado de no acudir a la zona se sumó el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, quien explicó que “vi personas que quieren ir a ayudar, y los vecinos me comentaron que ya se habían perdido algunas cosas en el lugar, entonces la gente no necesita la ayuda de ir a sacar escombros. Ya instruimos un equipo municipal para ayudar, y les pedí que como vecinos coordinaran a estas personas, que llegan jóvenes con palas y no sabemos de dónde vienen”.

Intencionalidad del incendio

La intencionalidad del incendio también ha motivado querellas criminales y una investigación abierta por parte de la Fiscalía de Quilpué. La gobernadora del Marga Marga, María Carolina Corti indicó a 24 Horas que “sabemos que en el sector de La Engorda fue el primer punto, y después se activaron ocho puntos más, por tanto eso inmediatamente refleja que existe una intencionalidad, está planificado”, recordando que este es un segundo evento de estas características, “es algo no habitual y bien pensando, por gente que conoce el territorio”.

Por su parte, el intendente de Valparaíso sostuvo que “la intencionalidad se está investigando, al igual que el incendio del 15 de diciembre que es muy parecido a este. Lo he sostenido y lo sigo sosteniendo desde la perspectiva de los expertos y yo lo comparto, este incendio ha sido absolutamente intencional, cómo se origina, dónde se origina a la hora que se origina”.

“Los focos laterales que generan que este fuego se dirija hacia el norte, donde tenemos sectores habitados, es criminal, como dijo el Presidente, gente enferma que tiene que estar fuera de la sociedad, que tiene que estar detenida. Por eso hemos presentado por instrucciones del Presidente Piñera una querella criminal que está en curso, la fiscalía está investigando y esperamos dar con todos estos delincuentes”, destacó.

En esa misma línea, el director de la Conaf planteó que “nosotros no hemos entregado evidencia, pero por la forma, ubicación, la temporalidad, la simultaneidad en que ocurrió los 3 puntos del incendio al norte del original de la engorda, que es el original, los 3 puntos se originaron en la Hacienda Las Palmas en un horario, una frecuencia muy precisa”.

“Hubo un lapso de tiempo muy breve entre uno y otro y ubicados en linea recta, ahí vemos que hay una intencionalidad, no fue producido por una maleza, esa es una evidencia que hay una intencionalidad”, destacó.

/psg