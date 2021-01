Nadie al interior del PS duda del golpe de efecto que provocó la irrupción de la expresidenta Michelle Bachelet al momento de firmar la carta en apoyo a la candidatura presidencial de su exvocera, Paula Narváez. Pero más que descubrir verdades ocultas lo que terminó por suceder, según explicaron en la interna, fue el sinceramiento de la realidad que vivía el partido previo a ese hito y que apuntaba a transitar “sin pena ni gloria” hasta las primarias presidenciales del bloque Unidad Constituyente.

Y es que tras la negativa del senador Carlos Montes, la carta que más fuerte resonó en su momento, por su “seriedad”, como muestran estudios privados, o la transversalidad de su liderazgo, que a diferencia de la mayoría de los postulantes del sector, si tenía capacidad para cruzar al Frente Amplio, el PS se quedó “sin bencina”.

Hasta antes de la aparición de Paula Narváez, el ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, era el único militante que había sincerado sus aspiraciones a encabezar la carrera presidencial de la tienda, pero nunca despegó.

En el partido atribuyen el poco apoyo que concitó su tercera aventura presidencial a un perfil que iba en dirección contraria a las bases del PS, quizás no tanto a la representación cupular. Y son dos ejemplos que se han utilizado para justificar este argumento. Primero, sus palabras en contra de quienes, previo al estallido social, comenzaron evadiendo el pago del metro, a lo que el ex ministro del Interior respondió señalando estar a favor de “reprimir con energía”. En segundo término, su ausencia en el senado a la hora de votar a favor de la acusación constitucional en contra del Intendente Metropolitano, Felipe Guevara.

De esta forma, y en entrevista con El Mercurio, Insulza anunció que se bajaba de la carrera presidencial. “Yo he decidido no postular, lo había decidido hace días, pero ahora es claro que estamos en camino a una decisión democrática dentro del partido que seguramente va a ser decidida por votación si es necesario y, por tanto, este tema ya está superado. He tomado mis propias decisiones y no voy a postular”, confirmó el “pánzer” al matutino.

El otrora ministro de Eduardo Frei y Ricardo Lagos afirmó que hoy no tiene el apoyo suficiente y “los candidatos no postulan cuando no tienen el apoyo suficiente y yo, dentro del partido, no he conseguido desarrollar suficientes apoyos”.

“Creo que la candidata del partido seguramente va a ser Paula Narváez, pero creo que sería bueno que tuviera competencia y hubiera una elección interna. Uno no está dispuesto a ser la competencia cuando sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar”, agregó.

Insulza añadió que “el punto no es que no me sienta capaz de competir, el punto es que uno tiene que competir cuando tiene posibilidades de ganar y después de un año de decidir que estoy disponible, me queda muy claro que no tengo ninguna posibilidad de ganar”.

De esta forma, Paula Narváez quedó como única carta tras la bajada también del presidente de la tienda, Álvaro Elizalde, quien semanas previas a la intervención de la ex Mandataria, había sido impulsado por un grupo de diputados y senadores para llevar la bandera de su partido.

En este escenario, sólo quedaría esperar que la ahora exfuncionaria de ONU Mujeres sea proclamada para que la maquinaria interna y las bases logren suplir su mayor déficit con miras al objetivo final, el escaso conocimiento que aún presenta.

