En este día, en un 1996 alternativo, una fuerza extraterrestre invadió la Tierra, arrasó sus principales ciudades y puso a la humanidad contra la pared. Al menos eso es lo que sucedió en el blockbuster veraniego del director Roland Emmerich, Independence Day, una película que hasta el día de hoy todavía define el impacto de la cultura que tuvieron los años 90 en el cine. Algunos pueden decir que esto fue un accidente inexplicable, pero si profundizas lo suficiente en los hechos detrás de escena que rodean la producción de la película, puedes ver por qué su atractivo ha perdurado durante más de 20 años.

En la película, que tiene lugar el 4 de julio, comienzan a aparecer fenómenos inquietantes e inexplicables en todo el mundo. La verdad se vuelve imposible de ignorar: la Tierra está siendo atacada por un enemigo procedente de otros mundos. Y depende de una variopinta banda de estadounidenses, incluido un técnico en telecomunicaciones (Jeff Goldblum), un piloto de la Marina (Will Smith), un ex piloto de combate (Randy Quaid) y el presidente estadounidense (Bill Pullman) salvar el mundo. Está claro que esta película es pura ciencia ficción, cine palomitero, pero hay que recordar que Emmerich predijo el calentamiento global con su película El día de mañana en 2004, por lo que en un futuro su visión extraterrestre se podría hacer realidad. Y tal vez el momento ha llegado.

Ya ha llegado

Aproximadamente a las 9:50 CET de este martes, el 2020 SO llegó a 51.000 kilómetros de la Tierra, lo que permitió a los astrónomos recopilar imágenes y datos del misterioso objeto, pero se han encontrado con algo nunca visto antes por lo que no han podido identificarlo.

Como ya publicamos en MEP, fue descubierto por primera vez por un telescopio Pan-STARRS ubicado en la isla hawaiana de Maui el 17 de septiembre y confirmado dos días después por el Centro de Planetas Menores. Por su parte, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA, detectó vio el mismo objeto, pero vio algo realmente inusual en su órbita.

Los astrónomos pensaron que 2020 SO era un asteroide que se acercaba a nuestro planeta, pero los detalles de su tamaño no coincidían con esta identificación. Luego se sugirió que podría ser el módulo de aterrizaje lunar Surveyor 2 de la NASA, una sonda no tripulada diseñada para aterrizan en la superficie de la Luna y examinan posibles lugares de aterrizaje antes de las misiones Apolo, que llevarían a los hombres a la superficie lunar por primera vez en 1969.

El módulo de aterrizaje lunar fue lanzado hacia la Luna el 20 de septiembre de 1966 a bordo de un cohete Atlas-Centaur. La misión tenía el objetivo de reconocer la superficie lunar antes de las misiones Apolo, que llevaron al primer aterrizaje lunar tripulado en 1969. Poco después del despegue, el Surveyor 2 se separó con éxito de su propulsor de etapa superior Centaur como estaba previsto. Pero el control de la nave espacial se perdió un día después cuando uno de sus propulsores no se encendió, haciendo que la nave girara. La nave espacial se estrelló contra la Luna, al sureste del cráter Copernicus, el 23 de septiembre de 1966. El cohete de la etapa superior Centaur gastado pasó junto a la Luna y desapareció en una órbita desconocida alrededor del Sol.

El director de CNEOS, Paul Chodas, revisó la base de datos para ver la órbita del objeto en el pasado con la intención de descubrir dónde había estado antes de llegar a la gravedad de la Tierra. Chodas encontró que 2020 SO se había acercado un poco a la Tierra varias veces a lo largo de las décadas. Pero su máximo acercamiento fue a finales de 1966, lo que le llevo a concluir que se trataba del módulo de aterrizaje lunar Surveyor 2.

“Uno de los posibles caminos para 2020 SO acercó mucho al objeto a la Tierra y la Luna a finales de septiembre de 1966”, dijo Chodas. “Fue como un momento eureka cuando una revisión rápida de las fechas de lanzamiento de las misiones lunares mostró una coincidencia con la misión Surveyor 2”.

Pero después de meses esperando la confirmación oficial, nos encontramos que ninguna agencia espacial ha sido capaz de identificarlo, lo único que sabemos es que es de origen artificial. Es por este motivo que el Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL por sus siglas en inglés) de la NASA utilizará espectroscopía cuando 2020 SO vuelva a tener otro acercamiento en días, lo que confirmaría exactamente lo que es. 2020 SO está actualmente atrapado en la gravedad de la Tierra y orbitando el planeta. Chodas dijo al periódico estadounidense The New York Times que de ser el módulo de aterrizaje lunar Surveyor 2 debería “escapará de las garras” de nuestro planeta en marzo de 2021 y se embarcará en su viaje alrededor del sol una vez más, para regresar en 2036.

¿Pero qué pasa si el 2020 SO no es el viejo módulo de aterrizaje? Lo que sabemos hasta el momento es que nadie ha sido capaz de identificar su verdadero origen, incluso teniendo telescopios que valen millones de dólares que supuestamente deberían protegernos de asteroides “asesinos”. Y lo que podemos comprobar es que son incapaces de identificar un misterioso objeto que tan solo se encuentra a 51.000 kilómetros de la Tierra. Entonces, perfectamente nos podríamos encontrar con algún tipo de sonda extraterrestre comportándose como basura espacial rastreando nuestro planeta, y nosotros sin enterarnos.

También nos llama la atención cómo a los científicos siendo tan calculadores y provistos de toda lógica y racionalidad ahora se están basando en “casualidades”, intentando hacer coincidir la fecha del lanzamiento del módulo de aterrizaje lunar y el primer acercamiento de este objeto. Aunque tal vez la NASA sí ha identificado al misterioso visitante y lo estén ocultando. SI nos ponemos a divagar y a mencionar “casualidades” es realmente extraño que su presencia coincida con cierre definitivo del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, uno de los telescopios más grandes del mundo y responsable de algunos de los descubrimientos más importantes sobre el espacio exterior, incluido la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI). Por no mencionar las misteriosas apariciones y desapariciones de monolitos en todo el mundo, como el de Utah y Rumania. Esperemos que la visión de Roland Emmerich no se haga realidad, y nos encontremos a las puertas de una invasión extraterrestre.

