Un tenso debate se generó en el matinal Contigo en La Mañana a propósito del viaje de la Primera Dama, Cecilia Morel, a Miami.

Consultado sobre el ejemplo que deberían dar las autoridades en medio de la pandemia, el exministro de Defensa, Mario Desbordes, aseguró que «el ejemplo es cumplir la norma (…) la primera dama, lo único que se debe hacer y exigir, es que cumpla la norma y la cumplió a rajatabla, no infringió nada».

«Pero, Mario, el Presidente de la República mañana, por norma, también podría ir a Miami a comprar o ir de vacaciones. ¿Cómo lo vería usted como político o ciudadano? Estamos hablando de algo de un poquito más de fondo, porque si vamos a hablar si cumplió o no cumplió la norma, es lógico que las cumplió y cerramos ahí. Démosle un poquito más de espesor. Tiene que ver con el ejemplo, lo simbólico», respondió Julio César Rodríguez, dando inicio a un extenso intercambio de argumentos.

«Julio César, estai’ haciendo una caricatura. Te estás yendo al extremo. El Presidente de la República está conduciendo esta cuestión a nivel país. Al Presidente no se le pasa por la cabeza viajar fuera de Chile. Yo lo veo trabajando, es una persona que se está sacando la mugre más allá de lo que digan las encuestas. No va a viajar fuera de Chile, si el Presidente no se está tomando ni descanso. Yo lo vi trabajando como mula mientras estuve en el gabinete», respondió Desbordes.

Tenso debate en vivo

JC Rodríguez: Mario, le estoy haciendo el ‘extremo’, como bien lo dice usted, porque el tema de fondo…

Mario Desbordes: Es que no son bueno los extremos, Julio César, en virtud de las discusiones. Los extremos no son buenos.

JC Rodríguez: Pero, Mario, ¿quiere discutir el fondo?

Mario Desbordes: Por supuesto.

JC Rodríguez: Bueno, por eso le estoy poniendo este ejemplo. El tema no es si puede o no puede, porque el Presidente podría. Yo le estoy poniendo un ejemplo, porque él podría hacerlo. El punto que estamos discutiendo y yo le pido espesor, es que las autoridades tienen que practicar con el ejemplo… ¿O da lo mismo?

Mario Desbordes: Es bastante espesor, Julio César, aunque tú no lo quieras plantear así, porque quieres desviarlo a un ejemplo que te parece razonable.

JC Rodríguez: Pero, Mario, ¿podría el Presidente viajar o no?

Mario Desbordes: No son comparables los dos ejemplos. No te voy a conceder esa barbaridad, Julio César, si no son comparables una cosa con la otra. Pésimo tu ejempo, Julio César. Muy mal ejemplo.

JC Rodríguez: Pero, Mario, usted me está diciendo que es legal, que puede viajar cualquier persona legal.

Mario Desbordes: Estamos hablando de lo legal y de lo ético (…) Cuando uno pone los ejemplos en los extremos, lo que está haciendo es clausurar el debate. Pero bueno, está bien, el programa es tuyo

JC Rodríguez: No, no estoy clausurando ningún debate.

La aclaración de Desbordes

Luego de un receso comercial, el exsecretario de Estado tuvo derecho a réplica. Eso sí, aclaró que no se trataba de un descargo. «Lo que decía es que es muy extremo el ejemplo. El Presidente, las autoridades que tienen a cargo el control de la pandemia, no se pueden mover ni un milímetro. Eso no sería correcto no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista ético. Eso solamente quería plantear», cerró.

