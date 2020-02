El mundo en el que vivimos debería estar más que acostumbrado al sexo, puesto que se nos presenta en todas partes. Somos consumidores de un mundo hipersexualizado y, sin embargo, continúa siendo un tabú en nuestras vidas. Y prueba de ello es la falta de comunicación que existe entre las parejas, incluso entre aquellas que tienen gran confianza, para poder expresar libremente sus deseos más íntimos.

Esto se acentúa cuando llegamos a la mediana edad. ¿Acaso perdemos el deseo sexual al cruzar la frontera? Ni remotamente. El doctor Stephen Synder lo cuenta en ‘The Daily Mail’. Explica que lleva años tratando a millones de parejas y que puede considerarse un auténtico “experto en la materia”. Ha presenciado un montón de malas experiencias, por lo que sabe de lo qe habla: “La excitación es un estado mental”, explica. “Cuando sabes cómo funciona, todo es mucho más fácil”.

Muchas mujeres vienen a mi consulta alegando que prefieren sentirse deseadas a sentir un orgasmo

“Hay un caso bastante paradigmático en la mediana edad, y que suele acudir a mi consulta con asiduidad: la clásica mujer que ya no se siente deseada por su marido. En muchas ocasiones, cuando el hombre piensa que la mujer ya es suya completamente, que le pertenece, entonces se olvida de que debe seguir conquistándola cada día. Muchas féminas vienen asegurando que antes que sentir un orgasmo prefieren sentirse sexys y deseadas”.

Es todo un círculo vicioso. Creemos que los hombres deben tener continuamente ganas de sexo. Cuando no es así, las mujeres comienzan a pensar que quizá ya no son atractivas. La crítica hará que el hombre se sienta herido y se aparte, tanto emocional como sexualmente. Ellos son más vulnerables cuando se sienten abandonados, ellas cuando se sienten avergonzadas. ¿Qué hacer, entonces, si el sexo comienza a apagarse y no hay buena comunicación?

No te duermas

Literalmente, mirando el televisor. Muchas parejas comienzan a perder la chispa pasando horas y horas sentadas frente al televisor. Eligen eso en lugar de pasar tiempo acariciándose. “A veces, cuando la mujer no se siente deseada, aconsejan que ‘se haga de rogar’ ante el varón, que juegue con él, pero yo no estoy de acuerdo” explica Stephan. “Eso puede hacer que los hombres acaben sintiéndose heridos. Muchos viven aterrados porque puedan decepcionar sexualmente a su mujer, hay que aprender que las pequeñas frustraciones del día a día no son una catástrofe. A veces sentarte y hablar del camino que habéis recorrido, de cómo estáis envejeciendo juntos, puede ayudaros a poner las cosas en pespectiva”.

Para que no se apague la llama con las obligaciones, el trabajo o los niños (como indica el doctor: “Llegados a una edad parece que han pasado eones desde la Luna de Miel. Seguro que os queréis, pero ¿lo demostráis?” el terapeuta sexual Andrew G. Marshall ha diseñado diez preguntas que las parejas deben contestar para ver en qué punto de su relación se encuentran.

Cuando nos conocimos, ¿pensaste que era alguien especial?

¿En qué momento hemos estado mejor?

¿Cuándo fue nuestra cita más romántica?

¿Qué disfrutamos más de nuestra vida sexual?

¿Cómo sería el día perfecto conmigo?

Si tuviéramos todo el tiempo del mundo, ¿cómo te gustaría que lo pasásemos?

¿Qué ambiciones tienes que aún no has cumplido?

¿Cómo podemos hacer nuestros sueños realidad?

¿Qué obstáculos hay en el camino que nos impiden culminarlos?

¿Cuáles son los siguientes pasos que tenemos que seguir?

Es una manera de que tu pareja y tú volváis a conoceros. Puedes presentárselo como un juego divertido con el que, además, podréis apreciar cosas de las que antes no os cerciorabais. Por ejemplo, ese tiempo juntos en el sofá tapados con una manta. Además te servirá no solo para tu relación de pareja, sino para otros aspectos de tu vida. Puede ser el momento de avivar la llama. Como decía el filósofo Lao Tzu: “Un viaje de mil millas comienza con un solo paso”.

“Creo que es saludable ver que la mediana edad es otra etapa más de tu vida que puedes afrontar” explica el doctor. “Esta es tu propia vida y ha de ser preciosa. Lo único que tienes que hacer es ser valiente, aceptar el cambio y asegurarte a ti mismo que puedes hacerlo. Aprovecha así el resto de días que te quedan”.

/psg