Estamos a las puertas de saber de una vez por todas la verdad sobre los ovnis y los extraterrestres, mas concretamente unos 6 meses. Como ya publicamos en MEP, las agencias de inteligencia de EE. UU. deben de presentar en el transcurso de ese plazo de tiempo un informe no clasificado sobre ‘fenómenos aéreos no identificados’ a los comités de inteligencia y servicios armados del Congreso. Asó lo estipula la sección de ‘comentarios del comité’ de la Ley de Autorización de Inteligencia para el año fiscal 2021 que fue incluida en un proyecto de ley firmado por Donald Trump.

La directiva del comité de inteligencia del Senado dijo que el informe no debería estar clasificado, pero puede contener un anexo clasificado, por lo que muchos consideran que de una vez por todas se revelara el descubrimiento de vida extraterrestre en nuestro planeta o en otros mundos. Pero inesperadamente, la CIA acaba de desclasificar cientos de avistamientos OVNI en todo el mundo que se remontan a la década de 1950, junto con los esfuerzos de las agencias de inteligencia internacionales para comprenderlos.

Gran desclasificación

El expediente XXXX con casi 3.000 páginas de documentos sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en ingles), el término oficial del gobierno para lo que comúnmente se llaman ovnis, se publicó en el sitio web de The Black Vault la semana pasada. Y miles de expertos en la materia ya han comenzado a estudiar detenidamente la colección de más de 700 documentos individuales, según el fundador de Black Vault John Greenewald Jr, quien ha pasado las últimas dos décadas demandando a la CIA para que divulgue los registros y luego escaneando las páginas en su base de datos uno por uno.

La CIA afirma que los archivos representan su colección “completa” de información do ovnis desclasificada, pero Greenewald cree que los registros disponibles en el sitio web de la CIA están incompletos, a pesar de que la agencia dice “que todo está ahí”. En una publicación de su blog, señaló que, si bien la CIA afirma que ha publicado todos sus documentos, posiblemente algunos han sido retenidos por contener material “sensible”. Curiosamente esta desclasificación ha sido publicada antes de la fecha límite de junio para que las agencias de inteligencia de EE. UU. revelen al Congreso todo lo que saben sobre los ovnis y los extraterrestres.

Una revisión de los archivos ha revelado un grupo de relatos desconcertantes, de discos misteriosos que rastrean el cielo, arrojan rayos de luz a través de pequeñas ciudades, causan explosiones e incluso algunas declaraciones de oficiales militares que se enfrentan a extraterrestres que vienen de extraños vehículos. Por ejemplo, la tripulación de un avión ruso describió haber estado a 50 kilómetros de un disco amarillo que disparó rayos de luz en Bielorrusia en 1985.

Pero a Greenewald le llamó la atención un informe en concreto que se entregó personalmente y de manera urgente a un subdirector adjunto de ciencia y tecnología de la CIA en abril de 1976.

“Contactamos a A/DDS&T (Dr.[borrado]) para ver si conocía algún programa OVNI y también para responder a las preguntas planteadas por [borrado]”, dice el documento. “El Dr. [borrado] mostró interés en [borrado] que fue llevado a mano a su oficina. Después de un breve examen de su contenido, el Dr. [borrado] nos advirtió que investigaría personalmente el asunto y se pondría en contacto con nosotros”.

Un segundo documento de junio de 1976 parece solicitar una actualización del caso, pero no hay registro de lo que ocurrió posteriormente. La mayoría de los detalles sobre la información fueron redactados en el documento, pero Greenewald realizará una nueva solicitud para descubrir más información a través de la Ley por la Libertad de la Información (FOIA). El nombre del subdirector también fue eliminado, pero los registros indican que Carl Duckett estuvo desempeñando el puesto en ese momento.

Pero aquí no acaba todo. En otro informe, los funcionarios de la CIA discuten la posibilidad de que los ovnis provocaran una ‘misteriosa explosión’ en la pequeña ciudad rusa de Sasovo, a unos 400 kilómetros al suroeste de Moscú, en 1991. Los residentes informaron haber visto una ‘esfera de fuego’ descender del cielo antes de que una onda de choque atravesara la ciudad. El informe dice que los investigadores no habían llegado a una conclusión sobre la causa de la explosión, dejando abierta la posibilidad de ovnis.

“Algunas personas están hablando de municiones que quedaron enterradas desde la última guerra, mientras que otras afirman que cayó una poderosa bomba”, dice el informe. “Un tercer grupo culpa a un meteorito, y un cuarto grupo culpa a los ovnis. Hay personas que supuestamente vieron una «esfera de fuego» en movimiento”.

A pesar de que se trata de una sorprendente desclasificación masiva hay que decir que muchos de los archivos están redactados de manera similar para eliminar casi todos los detalles más allá de la palabra OVNI. Algunos simplemente mencionan las palabras clave ‘OVNI’, ‘UAP’ o ‘extraterrestre’ en el contexto de temas no relacionados, ofreciendo poca o ninguna información sobre el conocimiento general de la CIA sobre esas palabras clave. Por ejemplo, un documento titulado ‘Técnicas de prueba de hipervelocidad discutidas’ describe un estudio francés de una fuerza que podría usarse para desviar ovnis, definidos en el documento como ‘objetos voladores no deseados’, no los no identificados. Otro documento incluye una columna de un periódico sobre un prófugo bosnio, en la que el autor se burla del fracaso del Pentágono para encontrar al hombre a pesar de “comunicarse regularmente con seres extraterrestres”.

De igual manera, estamos seguros de que en los próximos días se irán publicando más documentos de esta desclasificación que darán mucho de que hablar. Y de mientras nos deleitamos con estos archivos OVNI de la CIA, que puedes descargarte en la página web de The Black Vault, esperaremos a la “Gran Revelación” que tendrá lugar en este 2021 dentro de 6 meses.

