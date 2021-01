Después del violento asalto al Capitolio por parte de partidarios del presidente saliente, Donald Trump, y la suspensión de su cuenta de Twitter y otras redes sociales, aficionados de la famosa película ‘Solo en casa’, protagonizada por Macaulay Culkin han pedido en las redes sociales quitar de la segunda parte de la obra el cameo del empresario.

Otros usuarios han contestado con una serie de memes, publicando dicho episodio sin Trump: algunos lo borraron, otros lo sustituyeron con otras personalidades.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

Donald Trump apareció en ‘Solo en casa 2: Perdido en Nueva York’ (Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, en América Latina), ya que se rodó en el hotel The Plaza, que en aquella época le pertenecía.

Digitally remove him from Home Alone 2 next — Joseph Longo (@josephlongo_) January 8, 2021

In all future releases of "Home Alone 2", the role of [redacted] will now be played by Hatsune Miku. pic.twitter.com/du2ZlC8Zcg — Kaelan Ramos (@KaelanRamos) January 10, 2021

Oh I just found out trump was edited in because this was the original scene… pic.twitter.com/lCS6hZ08mC — Ryph McBacon (@RyphMcbacon) January 9, 2021

Otro internauta decidió resolver el problema de otro modo: quitando al propio Macaulay Culkin de la escena y sustituyéndolo con el ‘vikingo’ que protagonizó la irrupción en el Capitolio de EE.UU. el pasado 6 de enero.

/psg