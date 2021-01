La pandemia global, junto con todos los otros “giros de la trama” de ciencia ficción que siguieron, dio lugar a bromas de que seguramente una invasión extraterrestre era inminente, siendo el único evento que podría superar el resto de 2020. Pero el meme de la invasión extraterrestre ha demostrado ser extrañamente profético, ya que a finales del año pasado comenzaron a aparecer misteriosos monolitos en todo el mundo, junto con videos de ovnis publicados por el Pentágono, y la revelación de la “Federación Galáctica”. Haim Eshed, quien fue jefe del programa de seguridad espacial de Israel durante casi 30 años y general retirado, reveló que los extraterrestres han estado entre nosotros durante mucho tiempo y se comunican exclusivamente con Estados Unidos e Israel.

Eshed también dijo que los extraterrestres viven en una base subterránea en Marte, junto con algunos de los astronautas de la Tierra, y que la “Federación Galáctica” no está interesada en que el resto de la humanidad sepa la verdad. Pero aquí no acabó todo ya que insistió en que el presidente Donald Trump sabe todo sobre los extraterrestres, y que estaba “a punto” de revelar su existencia. Curiosamente, unas semanas después el presidente Trump firmó un proyecto de ley de ayuda y financiamiento gubernamental de COVID-19 que incluía una cuenta atrás de 180 días para que el Pentágono y las agencias de espionaje divulguen toda información sobre los ovnis. Para muchos 2020 fue el año de la “Gran Revelación”, en el que se hizo publica la existencia de civilizaciones extraterrestres inteligentes en nuestro planeta, pero la gente no se dio cuenta. Y ahora en 2021 podríamos encontrarnos ante una invasión extraterrestre.

Preparándose para una inversión extraterrestre

Según informa el periódico británico Daily Star de manera exclusiva, se está entrenando una unidad de élite de unos 20 soldados del El Servicio Aéreo Especial (SAS), un cuerpo de fuerzas especiales del Ejército Británico, para hacer frente a una variedad de ‘amenazas alternativas’, incluida el contacto con extraterrestres.

Los soldados de élite están entrenados para usar armas no letales contra una variedad de amenazas potenciales, incluidos los extraterrestres.

“El SAS tiene que estar preparado para cualquier cosa y cualquier amenaza”, dijo una fuente anónima al Daily Star. “Eso incluye todo, desde terroristas hasta armas biológicas humanas donde alguien ha sido infectado deliberadamente con un insecto mortal, hasta una forma de vida extraterrestre. Sé que suena loco, pero el SAS está preparado para cada amenaza. Pueden usar una variedad de armas no letales, una de las cuales consiste en rociar espuma que cubre un objetivo y se endurece rápidamente, evitando que se mueva”.

El SAS se han entrenado junto con las fuerzas especiales estadounidenses, por lo que Estados Unidos también se estaría preparando para una invasión extraterrestre.

“La mayoría de la gente cree que existe vida en otros planetas”, continúa explicando la fuente. “Incluso Einstein en 1920 dijo: «¿Por qué la Tierra debería ser el único planeta que sustenta la vida humana? Si crees en eso, debes aceptar que la vida extraterrestre puede representar una amenaza, por lo que debes planificarla. Nadie quiere hablar de ello públicamente porque suena loco, pero tiene sentido”.

Daily Star también dice que en 2018 los expertos en defensa británicos habían pasado 50 años tratando de capturar un ovni para poder usar la tecnología para construir nuevas súper armas. Los archivos desclasificados mostraron que el gobierno británico creía que China o la Unión Soviética ya tuvieran un OVNI en su poder y que estuvieran usando sus secretos para desarrollar aviones de combate súper rápidos.

¿Invasión extraterrestre o Proyecto Blue Beam?

Llegados a este punto esta noticia genera más preguntas que respuestas. Si damos por hecho la reciente declaración del ex jefe del programa de seguridad espacial israelí, que los extraterrestres llevan tiempo en la Tierra cooperando con los gobiernos, ¿cómo puede ser posible que quieran invadirnos?

Pues la respuesta a esta pregunta es el Proyecto Blue Beam. El periodista de investigación canadiense Serge Monast afirmó en 1994 afirmó que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), con la ayuda de las Naciones Unidas, estaba implementando una única religión y comenzaría un Nuevo Orden Mundial mediante tecnología holográfica, replicando la Segunda Venida de Cristo. Y todo esto dirigido por el Anticristo. La Segunda Venida se conoce como el regreso de Jesucristo a la tierra después de su ascensión al cielo hace unos dos mil años.

Si bien todo será un engaño de la NASA, el objetivo sería obligar a la humanidad a creer que una invasión extraterrestre está a punto de ocurrir en todas las ciudades importantes del planeta. Esto haría que cada país usará sus armas nucleares para contraatacar. Esto coincidiría con un caos mundial donde habría suicidios y asesinatos en masa que resultaría en un desorden permanente.

Puedes pensar lo que quieras, pero visto todo lo que está ocurriendo en el mundo hace que te preguntes si el Proyecto Blue Beam puede ser una realidad. Para finalizar hay que añadir las controvertidas muertes de Serge Monast y el periodista que trabajó con él. Monast y el periodista, quienes estaban investigando el controvertido proyecto, murieron de “ataques cardíacos” con pocas semanas de diferencia, aunque ninguno tenía antecedentes de enfermedad cardíaca. Antes de su muerte, el gobierno canadiense secuestró a la hija de Serge en un intento de disuadirlo de continuar con su investigación. Ella nunca apareció.

/psg