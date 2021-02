Tras despegar en julio de 2020 y cubrir una distancia aproximada de 480 millones de kilómetros, el sofisticado róver de la misión Perseverance de la NASA ha descendido este jueves a la superficie de Marte, con el objetivo de buscar evidencias de vida en el planeta rojo.

“Estoy a salvo en Marte. ‘Perseverance’ [la perseverancia] te llevará a cualquier parte”, tuiteó la cuenta oficial del róver, que ya ha enviado sus primeras imágenes tras posarse en la superficie marciana.

“Hola mundo. Mi primer vistazo a mi hogar para siempre”, reza el texto que acompaña la primera foto. Una segunda imagen representa “una mirada detrás” del róver, con el cráter Jezero.

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021