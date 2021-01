Una lista única de candidatos convencionales inscribieron ayer Chile Vamos y el Partido Republicano de José Antonio Kast, buscando asegurar así sus posibilidades de un mejor desempeño electoral de cara a los comicios del mes de abril.

Desde ambos sectores señalan que para la nómina “Vamos por Chile”, se eligieron a los mejores candidatos, por lo cual recalcan que primó la generosidad al momento de designar a los distintos postulantes, cartas entre las que destacan ex autoridades de Gobierno, famosos y familiares de políticos, entre otras figuras.

En términos numéricos, desde Evópoli afirman que llevan a esta elección 51 candidatos (27 independientes y 24 militantes); en el caso de RN destacan la inclusión de 30 militantes y 32 independientes.

La UDI, en cambio, contabiliza 63 postulantes de los cuales 35 son militantes. En Republicanos, en tanto, destacan a 17 candidatos de sus filas y también cercanos a éstas.

Ex autoridades de Gobierno

En el caso de la UDI, llevan por el distrito 8 al ex subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno y al ex subsecretario de Redes asistenciales, Arturo Zúñiga en el distrito 9. En el distrito 10, en tanto, RN lleva al ex ministro Cristián Monckeberg y Evópoli al ex titular del Interior, Gonzalo Blumel.

En el distrito 11, en tanto, la UDI lleva como independiente a la ex ministra de Educación Marcela Cubillos, Evópoli lleva al ex timonel del partido Hernán Larraín Matte y a la ex titular del Deporte Pauline Kantor, por la misma zona.

También va por la UDI, en el distrito 9 la ex alcaldesa Sol Letelier, el mismo partido lleva en el distrito 15 a la ex subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, y Evópoli apoya como independiente en el distrito 17 al ex ministro Antonio Walker. También figura por la UDI el ex intendente del Ñuble, Martín Arrau, quien compite por el distrito 19, en el distrito 22 va por la UDI el ex diputado Gonzalo Arenas y RN lleva en el distrito 23 al ex ministro Luis Mayol.

Renovación también lleva en el distrito 25 al ex intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen, mientras que Evópoli compite por el distrito 27 con Geoconda Navarrete, ex intendenta de Aysén.

Famosos

En el caso del distrito 7, Evópoli lleva al independiente y modelo Hotuiti Teao, mientras que su esposa Francisca Ayala va por el distrito 9 también como independiente por Evópoli.

Asimismo, la tienda lleva bajo la misma fórmula en el distrito 8 al ex conductor de noticias Bernardo de la Maza y la UDI lleva allí como independiente a Miguel Esbir, más conocido como el cantautor “Miguelo”. El gremialismo también lleva en el distrito 9 a la actriz Yuyuniz Navas.

En el distrito 10, anoche Republicanos sorprendió con la inclusión como independiente de la Licenciada en Filosofía Teresa Marinovic.

En el distrito 12 la UDI lleva como independiente a la doctora María Luisa Cordero y Evópoli a la abogada Macarena Venegas, esta última tienda también apoya a la periodista Bárbara Rebolledo en el distrito 17.

Familiares de políticos

Entre los familiares de políticos destacan en el distrito 6 Francisca Desbordes (RN), hija del ex ministro Mario Desbordes, mientras que Republicanos lleva en esa misma zona a Chiara Barchiesi, hermana del secretario general del partido, Antonio Barchiesi.

En el distrito 12, compiten por RN los hijos de la diputada Ximena Ossandón y del senador Manuel José Ossandón, Bernardita Paul Ossandón y Manuel José Ossandón Lira, respectivamente.

En el distrito 14 la UDI lleva a Jaime Coloma, hijo del senador Juan Antonio Coloma. Además, RN lleva como independiente a Juan Luis Ossa Santa Cruz en el distrito 26, hermano del actual ministro de la Segpres, Juan José Ossa Santa Cruz.

/psg