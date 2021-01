El ministro de Economía, Lucas Palacios, detalló este martes las modificaciones a las que deberán acogerse las distintas actividades económicas, luego de que ayer el Ministerio de Salud informara cambios en el plan Paso a Paso que impulsa el Gobierno en medio de la escalada de contagios de covid-19 en el país.

Luego de reunirse con diversos gremios como Conapyme, Fedetur, Achiga y la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el secretario de Estado expuso que “hemos estado trabajando todo el tiempo para intentar mitigar el efecto en el empleo y en todos esos negocios que muchas veces son el gran esfuerzo de su vida”.

“Lo que nos convoca es que se presentaron modificaciones en el plan Paso a Paso. La razón de ello es porque hemos ido aprendiendo y allegando información científica que nos permite ir perfeccionando nuestros protocolos y nuestro plan Paso a Paso. Eso implica también actividades económicas”, agregó.

En ese sentido, explicó que las modificaciones en dicho plan tienen un impacto económico “básicamente en tres elementos fundamentales”. En primer lugar, Palacios indicó que estos cambios generarán “restricciones sanitarias específicas, donde la evidencia ha ido encontrando que se produce mayor nivel de contagios, básicamente en el interior de los hogares”.

Así, “dentro de ese mismo contexto hemos ido modificando los protocolos y autorizaciones, y están incorporadas en este nuevo plan Paso a Paso, en el sentido de que estamos identificando no el riesgo de actividades, sino que de condiciones específicas en las cuales las actividades se pueden llevar a cabo con un riesgo menor. Eso sí tiene un impacto en una serie de temas económicos”, agregó.

Dicho eso, manifestó que el segundo tema “importante que está incorporanpo en este plan Paso a Paso es la certeza jurídica. El solo hecho de las cuarentenas duren un máximo de cuatro semanas ya genera un nivel de certeza jurídica también para el sector económico”.

También comentó que “todos los productos están habilitados para funcionar con despacho a domicilio en todos los pasos del plan Paso a Paso, incluido cuarentena. Lo que queremos es que las personas se queden en sus domicilios”. A la vez, sostuvo que “la construcción también va a estar autorizada para funcionar en cuarentena, por supuesto con muy rigurosas condiciones sanitarias”.

“Equidad en el comercio

Tras ello, Palacios pasó al punto tres, que es “respecto a la equidad en el comercio. Por ejemplo, si en cuarentena voy a un supermercado puedo comprar cualquier producto, juguetes, ropa, etc, pero eso no ocurre con un comercio pequeño. Estamos igualando la cancha, en el sentido de que en cuarentena los supermercados no van a poder vender presencialmente una serie de productos que son electrodomésticos, línea blanca, juguetería, ropa deportiva y vestuario. Lo van a poder seguir vendiendo con delivery”.

“Hacemos que comercios grandes y pequeños estén en igualdad de condiciones”, resaltó.

En esa línea, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aclaró al canal 24 Horas que los supermercados o botillerías emplazadas en zonas en cuarentena podrán vender bebidas alcohólicas. “No es una necesidad esencial, pero en general se puede vender tanto en los supermercados como botillerías”, dijo, agregando, en todo caso, que “lo ideal es que las personas no salgan a comprar el fin de semana a no ser que sea una necesidad. Las personas que están en Transición, hay que recordar que el comercio está abierto de lunes a viernes”.

Se limitará aforo en restaurantes y no podrán poner música

Por otro lado, el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, explicó los cambios en el funcionamiento y aforo de los restaurantes. Subsecretario de Turismo. ” Lo que se ha hecho es modificar el concepto de aforo a la hora de cómo se cuentan las distintas personas. Antes se establecía un porcentaje del aforo, el 25% en el paso 2 e iba subiendo hasta llegar a 75% en el paso 4. Ahora lo que se hará es un cálculo más simple: se va a establecer un número máximo de personas por metro cuadrado. Ese número máximo es una persona cada ocho metros cuadrados en el Paso 2, y disminuye a 4 metros cuadrados en el Paso 3″, expuso.

Además, en Fase 2, señaló que restringirá la cantidad de personas por mesa. En concreto, dijo, se establecerá “un número máximo de cuatro personas por mesa, porque lo que queremos evitar son aquellos grandes grupos que concentran en un mismo lugar sin mascarilla, y eso puede hacer aumentar los contagios. Ese número de cuatro personas por mesa aumenta en el caso de paso 3 hacia adelante a un número máximo de 6 personas por mesa”.

Por último, Uriarte apuntó que dentro de las comunas que estén en Fase 3 hacia abajo los restaurantes no podrán poner música, esto en base a un argumento que es “netamente sanitario, ya que en los restaurante, como la gente se saca la mascarilla, supone un mayor riesgo de contagio y la música hace que la gente hable más fuerte, en consecuencia, lo que se están tratando de hacer es evitar un mayor riesgo de contario no solamente limitando los aforos, sino que también disminuyendo la música”.

Sumado a ello, afirmó que “algunos empresarios se habían pasado de listos y, por tener patente de resto bar, estaban organizando fiestas clandestinas que es algo que supone mayor riesgo de contagio y perjudica a todos los sectores económicos por igual”.

/psg