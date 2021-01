Sin duda alguna se trata de uno de las grandes misteriosos de la última década que ha conseguido reunir miles de seguidores de culto en Internet. ¿Qué le sucedió realmente a Elisa Lam, la estudiante universitaria canadiense que fue encontrada muerta en el tanque de agua de la azotea de un hotel de Los Ángeles? Se supo de Elisa Lam por última vez el 31 de enero de 2013, después de registrarse en el Hotel Cecil, ubicado en el centro de Los Ángeles, un edificio de 600 habitaciones con una historia de nueve décadas de escándalos y tragedias. Al día siguiente, Elisa desapareció. No había nada en los registros, como si nunca hubiera existido.

Más de una semana después, las quejas de los huéspedes sobre el agua del grifo maloliente llevaron a un aterrador descubrimiento: el cuerpo desnudo de Elisa flotando en un tanque de agua en la azotea, en un área de extremadamente difícil acceso sin activar las alarmas. La única pista aparente fue un perturbador video de vigilancia de Elisa, subido a YouTube con la esperanza de recibir atención mediática. A medida que el inquietante video del ascensor se volvió viral, también lo hicieron las preguntas de sus decenas de millones de espectadores. ¿La muerte de Elisa fue causada por asesinato, suicidio o actividad paranormal? ¿Estaba relacionado con la siniestra reputación de Cecil? Y en ese video, ¿qué explica el extraño comportamiento de Elisa? Pues por primera vez después de 8 años todas estas preguntas serán resueltas.

“Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel”

Netflix ha anunciado en exclusiva una nueva serie documental llamada “Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel”, que tratará la misteriosa desaparición de Elisa Lam, y que se estrenará el próximo 10 de febrero. La serie de cuatro episodios será dirigida y producida por Joe Berlinger, quien fue nominado al premio al mejor documental largo en los Óscar de 2011 por el documental “Paradise Lost 3: Purgatory”. Berlinger se propone deconstruir lo que realmente le sucedió a la estudiante universitaria y turista Elisa Lam, que se hospedó en el Hotel Cecil en el centro de Los Ángeles en febrero de 2013.

Cuando Lam desapareció, dejando atrás todo de sus posesiones, incluido su monedero con toda la documentación en su habitación, provocó un gran revuelo mediático y movilizó a miles de internautas, sobre todo por el inquietante video publicado de ella poco antes de su muerte, así como las contradictorias declaraciones oficiales. La serie documental presenta entrevistas con trabajadores y huéspedes del hotel, así como con algunos de los investigadores que participaron activamente en el caso.

“Como verdadero documentalista de crímenes, quedé fascinado en 2013 cuando el video del ascensor de Elisa Lam se volvió viral y legiones de detectives aficionados usaron Internet para tratar de resolver el misterio de lo que le sucedió a ella, una turista canadiense de 21 años en su primer viaje a Los Ángeles”, dijo Berlinger. “Entonces, cuando el periodista Josh Dean, quien también es productor del proyecto, nos trajo su investigación sobre este caso, nos dimos cuenta de que había una oportunidad para hacer algo diferente no solo contando la historia de la desaparición de Elisa, sino creando una serie que explora el papel de una ubicación en particular para alentar o incitar al crimen, o la percepción del mismo”.

Por lo tanto, la serie temporada también se sumerge en la historia del propio Hotel Cecil, incluidos sus humildes orígenes y lamentable fama, que va desde muertes prematuras hasta albergar conocidos asesinos en serie.

“Mis proyectos anteriores se han apoyado en delitos individuales y delincuentes, pero nunca he explorado el papel que ha desempeñado una ubicación en particular en la creación de un entorno en el que aparentemente se cometen múltiples delitos una y otra vez”, explicó Berlinger. “El hecho de que Elisa desapareciera en un lugar que tiene una historia de crímenes de varias décadas es lo que hizo que su caso fuera fascinante para mí.”

“Mientras que Elisa Lam y el Hotel Cecil ocupan un lugar central en la primera temporada, “Crime Scene” está preparada para explorar algo nuevo en cada temporada posterior. Específicamente”, continúa explicando Berlinger. “Exploraremos un lugar en particular y las fuerzas sociales que contribuyen a su historial criminal, al mismo tiempo que analizaremos delitos específicos dentro de ese contexto».

“Crime Scene” es una producción de Imagine Documentaries y RadicalMedia en asociación con Third Eye Motion Picture Company. Brian Grazer, Ron Howard, Justin Wilkes, Sara Bernstein, Jon Doran, Jon Kamen y Ryan Miller también son productores ejecutivos.

“Estoy encantado de volver a trabajar con Joe desde nuestra última colaboración en ‘The Ted Bundy Tapes’”, dijo Wilkes. “A lo largo de la serie, exploraremos lugares infames que terminan convirtiéndose en cómplices de los crímenes en sí mismos y The Cecil Hotel, con su historia llena de misterio y fama, es el lugar adecuado para nuestra primera exploración”.

¿Qué le pasó realmente a Elisa Lam?

Cuando la estudiante universitaria de 21 años Elisa Lam fue encontrada muerta en el tanque de agua del Hotel Cecil en Los Ángeles en 2013, las misteriosas circunstancias que rodearon su caso captaron la atención nacional e internacional. Su cuerpo fue hallado después de que los inquilinos del hotel se quejaran de la baja presión del agua y un sabor extraño, lo que llevó a los trabajadores a investigar sus tanques de agua. Ahí es donde encontraron el cuerpo de Lam, flotando desnuda, su ropa, reloj y llave de la habitación en el agua a su lado. Su teléfono móvil nunca fue encontrado. El forense registró su muerte como un ahogamiento.

Lam viajó sola a Los Ángeles desde Vancouver, Canadá, y desapareció de su habitación del Hotel Cecil poco después de su llegada. Después de una semana buscando pistas, el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó un video de su último paradero conocido: imágenes de la cámara de seguridad desde el interior del ascensor del hotel. Fue este video el que despertó el interés de los “detectives de Internet” debido a su comportamiento aparentemente extraño: Lam presiona los botones de varios pisos a la vez, luego parece asomar la cabeza hacia el pasillo y mira rápidamente hacia adelante y hacia atrás antes de regresar al ascensor y agachándose en la esquina.

La puerta del ascensor no se cierra. Vuelve a asomar la cabeza y abandona el ascensor definitivamente. Se para a un lado y gesticula de forma extraña con las manos como si estuviera hablando con alguien, aunque no se puede ver a nadie más en el video. Finalmente, Lam abandona el lugar por completo y las puertas del ascensor se cierran. Algunos han sugerido que su comportamiento podría explicarse como un posible uso de drogas psicodélicas, mientras que otros dicen que podría haber estado tratando de esconderse de un acosador. Su muerte incluso se ha relacionado con el “juego de ascensores coreano”, un ritual de presionar botones en un ascensor en un orden determinado para alcanzar otra dimensión.

La explicación oficial es que Lam sufría trastorno bipolar y, según su autopsia, solo había tomado los medicamentos estimulantes recetados, pero ninguno para tratar su trastorno. Esto provocó un episodio maníaco, que puede hacer que algunos pacientes bipolares experimenten alucinaciones o psicosis. Por lo que Lam sufrió un episodio maníaco, por lo que pensó que alguien la estaba siguiendo, acabando sus días en el tanque de agua. Esta teoría es plausible, a no ser que los tanques de agua del hotel no son de fácil acceso; están ubicadas en la azotea del Cecil, y solo las llaves del personal del hotel abren las puertas. Lam podría haber usado la escalera de incendios para subir a la azotea, pero se hubieran activado las alarmas, algo que no pasó.

Además, las aberturas de los tanques de agua están a 3 metros de altura y requieren una escalera para alcanzarlas, pero no había ninguna durante la noche en la que Lam terminó ahogada. La tapa del tanque tampoco tenía bisagras, lo que llevó a algunos a preguntarse cómo se cerró la tapa si ella entró por su propia cuenta. Luego está el Cecil en sí, un hotel con una fama histórica y sangrienta. El conocido asesino en serie Richard Ramirez, también llamado Nightstalker, vivió allí en 1984 mientras mató a 13 personas. También hubo varios suicidios, incluido uno en el que la víctima cayó encima de un peatón, matándolos a ambos. Este inquietante pasado solo ayudó a alimentar las teorías paranormales, reforzadas por el comportamiento inquietante de Lam en el video. Incluso las imágenes en sí son polémicas para los teóricos de la conspiración, quienes alegan que la marca de tiempo en la parte inferior del cuadro salta hacia adelante, como si se hubiera eliminado un minuto de video. También se observa que, a veces, mientras Lam parece hablar con alguien, su boca está pixelada, encubriendo sus palabras.

Finalmente, en una coincidencia aún más extraña, se descubrió que estaba estudiando un medicamento para la tuberculosis cerca del Cecil. ¿El nombre de la droga? LAM-ELISA. Si bien no se ha encontrado nada que relacione a Lam o su muerte con el estudio de la tuberculosis, esta fue solo una más de una serie de extrañas circunstancias que aseguran que la muerte de Elisa Lam será una fuente de fascinación y especulación durante mucho tiempo, y ahora gracias a Netflix conoceremos un poco mejor. Aunque tampoco te esperes demasiado, ya que dudamos que se revele la verdad. Solo hay que ver el destino de la pobre Lam.

/psg