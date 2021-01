Ha sido una obsesión perenne durante más de 50 años. Proporciona una trama oscura para series de televisión como “Expediente X” y películas taquilleras como “Independence Day”. Y en 2019, esta ubicación conocida pero a la vez misteriosa se apoderó de las redes sociales cuando un bromista inspiró a millones de personas a asaltar sus instalaciones.

Estamos hablando del Área 51, una zona remota de desierto a unos 130 kilómetros al noroeste de Las Vegas. Este puesto de avanzada militar, y lo que sucedió dentro de él, es tan ultrasecreto que su propia existencia se cuestionó hasta 2013. Oficialmente, el Área 51 se creó durante la Guerra Fría para contrarrestar el poder tecnológico de la Unión Soviética, un lugar donde de prueban todo tipo de aviones experimentales. Pero, son muchos los creen que hay mucho más de lo que cuentan, más concretamente el Área 51 sería el lugar designado para ocultar tecnología extraterrestre. Y ahora tenemos una nueva evidencia de que en sus hangares existen aeronaves más allá de lo que conocemos.

Ovni triangular

El piloto Gabe Zeifman ha compartido imágenes del Campo de Pruebas y de Entrenamiento de Nevada (NTTR), más comúnmente conocido como Área 51, después de un vuelo el 25 de diciembre. Zeifman, un controlador de tráfico aéreo de entrenamiento sobrevoló con su pequeño avión Cessna 150 alrededor de Papoose Lake cerca de la base militar.

Según informa Mystery Wire, el piloto ha volado sobre el área en tres ocasiones distintas. En los videos de sus vuelos, publicados en YouTube, se puede escuchar a Zeifman obteniendo autorización para su ruta sobre el área restringida. Para este vuelo en particular, Zeifman tenía equipo de fotografía de mayor calidad que le permitió conseguir mejores fotos.

En las instantáneas se puede ver el Área 51, y algunos internautas observaron una extraña estructura triangular dentro de un hangar. El misterioso objeto está borroso y no se puede determinar exactamente qué es, pero todo parece indicar que podría ser una aeronave, probablemente ingeniería inversa de tecnología extraterrestre, más concretamente un OVNI triangular.

Un fenómeno internacional

No nos debes de extrañar que los hangares del Área 51 oculten ovnis triangulares ya que son los más comunes. En las décadas de 1950, 1960 y 1970, surgieron informes de ovnis triangulares en todo el mundo. Durante la década de 1960, en el apogeo de “la fiebre” OVNI de la Guerra Fría, se avistaron misteriosos triángulos voladores sobre Estados Unidos, España, Gran Bretaña y Checoslovaquia.

En 1969, dos pilotos de la Guardia Nacional de los Estados Unidos siguieron un objeto de forma triangular, de 15 metros de diámetro durante 20 minutos sobre San Juan, Puerto Rico, hasta que se quedaron sin combustible y tuvieron que regresar a su base. Muchos de estos incidentes serían atribuidos por las autoridades competentes a las condiciones atmosféricas, globos meteorológicos u otras fuentes cotidianas, pero algunos permanecieron sin explicación.

Entre 1983 y 1986, se produjo una gran cantidad de avistamientos en el valle de Hudson, a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York. Un testigo, un teniente retirado del Departamento de Policía de Yorktown, describió una nave enorme y silenciosa, de 100 metros de diámetro, flotando y realizando maniobras imposibles antes de acelerar abruptamente.

El teniente dijo que llamó a la Base de la Fuerza Aérea Stewart para determinar si uno de sus aviones había despegado esa noche. La respuesta fue negativa. Ese mismo año, un enorme OVNI triangular fue visto por decenas de conductores en una avenida del estado estadounidense de Nueva York. Incidentes similares ocurrieron en toda la zona durante varios años.

Esto nos lleva a preguntarnos si tal vez el misterioso objeto fotografiado por el piloto Gabe Zeifman tiene algo que ver con los ovnis grabados por pilotos de la Marina de los EE. UU. sobre en el Pacífico en 2004 y 2015. Aunque lo cierto es que pronto saldremos de dudas, ya que el presidente Donald Trump firmó en diciembre un proyecto de ley de ayuda y financiamiento gubernamental de COVID-19 que incluía una cuenta atrás de 180 días para que el Pentágono y las agencias de espionaje divulguen toda información sobre los ovnis.

El Comité de Inteligencia del Senado dijo en una mención al director de inteligencia nacional, en consulta con el Secretario de Defensa y los jefes de esas otras agencias, que tienen que presentar un informe dentro de los 180 días siguientes a la fecha de promulgación de la ley, a los comités de inteligencia y servicios armados del Congreso sobre fenómenos aéreos no identificados. El informe debe abordar “objetos aerotransportados observados que no han sido identificados” y debe incluir un análisis detallado de datos de fenómenos no identificados recopilados por inteligencia geoespacial, inteligencia de señales, Inteligencia humana e inteligencia de medición y señales.

¿El misterioso objeto en el Área 51 es un OVNI triangular? ¿Estados Unidos tiene tecnología avanzada o es de origen extraterrestre?

