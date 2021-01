Seguramente Jorge Gatica nunca imaginó que su primer gol en Primera División iba a ser tan pero tan importante.

Por una mano que sólo vio el VAR acababan de anularle un gol a su compañero Lautaro Palacios y el formado en Santiago Morning tomó las banderas, alentó a sus compañeros que volvían a sentirse presa del infortunio como ocurrió en el partido Colo Colo y luchó una pelota en el medio campo que no parecía tener mayor trascendencia.

Sin embargo, la tuvo. Y mucho. Porque Gatica abrió hacia la izquierda para Villagrán y fue a terminar la jugada en el área de Unión Española. estuvo en el momento oportuno y en el momento indicado. Porque hubo un rebote y la pelota le llegó justa para pegarle como le pegó, con el alma, y derrotar al “Mono”Sánchez.

Ese gol convertido a los 27´decidió el partido y le dio tres puntos de oro a Coquimbo Unido, que de ahí en adelante jugó mientras pudo y aguantó con todo lo que tenía y con un defensa casi heroica en los últimos minutos (rehabilitadora actuación de Pereyra y fenomenal Cano bajo los tres palos)

MAURICIO PINILLA

Conviene poner mucha atención en todo lo que dijo Mauricio Pinilla al terminar el encuentro para entender cómo esta viviendo Coquimbo Unido este paso sin escalas del paraíso de la Copa Sudamericana al infierno de la lucha por el descenso en el fútbol chileno:

“Este triunfo es un tremendo premio al esfuerzo profesional y personal que estamos haciendo todos. Desde Matías Cano que es nuestro capitán y figura hasta el último integrante del plantel y el cuerpo técnico.

“Nos hemos juramentado que tenemos que dejar a Coquimbo Unido en Primera División. Su gente no merece tener una pena tan grande como es la de descender después de la felicidad que acaban de vivir con la Copa Sudamericana.

“Fue impresionante como toda la ciudad se volcó para recibirnos cuando volvimos desde Argentina. Por ellos nos vamos a matar en la cancha en todos los partidos que nos quedan.

“Personalmente, yo no debería estar jugando. Porque mi recuperación era de al menos 12 semanas. Pero aquí estoy, porque hice un gran esfuerzo para poder aportar y estar con mis compañeros. Gracias al trabajo del cuerpo médico pude salir antes de la lesión y ahora estoy para jugar el tiempo que lo estime conveniente el entrenador

“El viernes se nos viene una final ante Universidad de Chile y no me pregunten si tendré sentimientos encontrados. Hoy sólo ansío que gane Coquimbo Unido. Es lo único que me importa.

“Esta noche no se si jugamos bien o mal, la verdad es que poco me importa. Ganamos, sumamos tres puntos y al menos salimos del último lugar de la tabla

“Que me perdonen mi familia y la de todos mis compañeros. Pero ya habrá más adelante tiempo para ellos. De aquí y hasta el término del campeonato lo único que nos importa es Coquimbo Unido”

Contundente, ¿verdad?

Tan contundente como esta victoria ante Unión Española, que le permite a Coquimbo Unido sumar 30 puntos, dejarle el último lugar a Deportes Iquique y ponerle nuevamente presión a Colo Colo

Ah y para los que no se habían dado cuenta: con este resultado, como Deportes Iquique queda último en ambas tablas de posiciones, hoy también estaría descendiendo Universidad de Concepción y Universidad de Chile estaría jugando el partido de la supervivencia con Coquimbo Unido

