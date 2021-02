¿Qué cosas se pueden comprar con un salario de 264 euros al minuto? Es la cuenta que sale de las astronómicas cifras del contrato de Leo Messi reveladas por El Mundo Con los 555.237.619 euros ingresados por el argentino se puede afrontar verdaderas locuras.

La casa más cara del mundo

Lo ganado por Messi gracias a su contrato le da para comprarse la casa más cara del mundo, y hasta le sobraría un pellizco de más de 100 millones. Valorada en 430 millones de euros,The One, en Bel-Air (el barrio más exclusivo de Los Ángeles), es la mansión más cara del mundo, que está a la venta por 500 millones de dólares (453 millones de euros). ¿Cómo es The One? Tiene 9.290 metros cuadrados, 20 habitaciones, más de una veintena de baños y un sinfín de servicios. No falta la piscina de horizonte infinito, pero no es la única del recinto. Además, sala de cine, jacuzzi o gimnasio, salón de belleza, discoteca privada, bolera, casino, cinco ascensores interiores un garaje con 30 plazas de aparcamiento. Nile Niami es su promotor, un excéntrico millonario que colecciona mansiones de más de 100 millones de dólares.

Azzam, el yate con antimisiles

En los últimos meses se le ha visto fondear en la bahía de Cádiz. Son 180 metros de proa a popa, 20,8 metros de manga y 4,3 metros de calado.Es decir, dos campos de fútbol. El Azzam está considerado como el barco privado de este tipo no solo más largo del mundo, sino también más caro y lujoso. Su casco está construido en acero, su superestructura en aluminio y verticalmente está compuesto de siete cubiertas, en las que se reparten los 48 camarotes del barco, 18 de los cuales se destinan para los invitados y 30 para la tripulación. En su exterior cuenta con un helipuerto y una piscina cubierta. En su interior se sospecha que hay una discoteca y un cine. También se dice que está protegido mediante sistemas antimisiles y que tiene un submarino.

Su dueño es su dueño es el jeque Jalifa bin Zayed Al Nahaya, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EUA), amigo íntimo del rey Juan Carlos. El jeque pagó 510 millones de euros por la joya de los mares. El ‘aparcamiento’ en Cádiz sale a unos 1.200 euros diarios.

El Azzam se construyó en el astillero alemán Lürssen Yachts y fue botado en 2013.

Dos veces la isla más cara del mundo

Situada a 80 kilómetros del Canal de Panamá -a 20 minutos en avión-, la isla de San José, la segunda más grande de las 100 islas que componen el archipiélago de Las Perlas, está considera como la isla más cara del mundo. Solo la habitan tucanes, iguanas, ciervos y jabalíes. Privacidad y exclusividad en pleno golfo panameño. Es famosa por estar en aguas donde la abundan las perlas. Perteneció a la actriz Elizabeth Taylor. Su valor oscila entre los 200 y los 260 millones de euros. Eso sí, quien la compre debe saber que puede hallar rastros de pruebas militares dele Ejército de Estados Unidos.

Máximo lujo en las alturas

Es el B747-8: con 450 metros cuadrados y seis metros de ancho por 72 de largo, es el avión privado más caro y lujoso del mundo. Ronda los 370 millones de euros en el mercado. Eso sí, hay gamas. La mejor, puesta a la venta por la familia real de Qatar, podría alcanzar los 500 millones de euros, ya que su interior está repleto de objetos y servicios de lujo. Posee siete cocinas distribuidas en tres niveles, dos salas de reuniones, varias bibliotecas, un comedor con capacidad para 14 personas, 33 monitores de televisión y tablets, un bar decorado a todo tren con cómodos sillones, además de un exclusivo servicio de cátering y, por si hay problemas, una sala de enfermería con el material más moderno.

La mitad del avión militar más poderoso

Para esto, Messi debería ‘renovar’ los superingreso, porque el B-2 Spirit, un bombardero fabricado por Northrop Grumman, que cuesta en la actualidad 1.400 millones de euros. Pertenece al ejército de los Estados Unidos.

Silencioso portador de muerte, tiene un alcance de 11.100 km, lo que lo hace accesible en cualquier parte del mundo. Vuela a una velocidad crucero de 870 km/h y alcanza una velocidad máxima de 972 km/h.

Puede regalar nueve veces la joya más valiosa

Se llama Pink Rose y es el diamante más caro del mundo. Son 59 quilates y fue encontrado en África en 1999. La casa de subastas Sotheby’s vendió esta extraordinaria piedra preciosa por 61.500.000 euros, conviertiéndose en la más cara jamás adquirida. El tamaño del diamante es de 2,69 por 2,06 centímetros. Hasta nueve veces lo podría regalar alguien con una fortuna que supera los 550 millones de euros.

La mitad de Groenlandia… si estuviera en venta

El gobierno de Copenhague tuvo que salir en el verano de 2019 a dejar claro que Groenlandia no estaba en venta. Era la respuesta a las insinuaciones de Donald Trump de que Estados Unidos estaba interesado en ese territorio. Los cálculos que se realizaron tasaron ese territorio danés en mil millones de euros. En 1867, Washington pagó unos 125 millones de hoy a Rusia por Alaska

Toda una flota (35) del Bugatti La Voiture Noire

Su precio es de 15.770.000 euros, lo que sitúa a este coche como el más lujoso y caro del mundo, ¿Cómo es? 1.500 CV y 1.600 Nm de par motor, cilindrada de 7993 cm³, la carrocería está hecha totalmente en fibra de carbono, confeccionada a mano y pintada en color Deep Black Gloss, las llantas de aleación tienen un diseño especial…

Fue creado para celebrar los 110 años desde que Ettore Bugatti fundó la marca en 1909.

El Salvador Mundi de Leonardo

Es una pintura de Cristo como Salvator Mundi (Cristo como salvador del mundo) de Leonardo da Vinci. Se la fecha alrededor del año 1500. Fue subastada el 15 de noviembre de 2017 por 450 millones de dólares, (370,75 de euros) convirtiéndose en la pintura más cara de la historia.

La pintura refleja a Cristo, con ropa renacentista, bendiciendo con la mano derecha levantada y dedos cruzados mientras sostiene una esfera de roca cristalina en su mano izquierda, señalando su papel como salvador del mundo y maestro del universo.

185 botellas del tequila Ley 925

La bebida más cara que se puede encontrar es de origen mexicano. Es tequila y se la conoce también como Diamond Sterling. La botella tiene dos kilos de platino, (metal más costoso del mundo) y 4.100 diamantes perfectamente blancos. La botella salió a la venta mundial por 3.5 millones de dólares (tres de euros)

El tequila es un Premiun Extra Añejo, fabricado con agave seleccionado, 42 grados de alcohol y que permaneció en barricas durante siete años.

