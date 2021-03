¿Qué haría que 2021 sea peor que 2020? La respuesta es sencilla: un apocalipsis zombi. Tal como publicamos a finales del pasado año, expertos en la materia dijeron que Nostradamus predijo un apocalipsis zombi para 2021, mencionando la siguiente cuarteta: “Pocos jóvenes: medio muertos para empezar. Muerto por despecho, hará brillar a los demás, y en un lugar exaltado ocurrirán grandes males. “Tristes conceptos vendrán a perjudicar a cada uno. Temporal dignificado, Misa para triunfar. Padres y madres muertos de infinitos dolores. Mujeres de luto, la pestilente monstruosa: La Grande para no ser más, todo el mundo para acabar.”

Al parecer, la predicción habla de un virus liberado a través de un arma biológica que convierte a los humanos en zombis antes de matarnos. Y si piensas que el mundo no estaba preparado para la pandemia de coronavirus, imagina lo que sucedería si un apocalipsis zombi se apoderara de nuestro mundo. ¿Los políticos tratarían de minimizar el problema? ¿Cómo reaccionaría la población? ¿Hay una estrategia para tal escenario apocalíptico? Pues los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus en inglés) hace tiempo que tiene un plan muy bien elaborado y ahora lo ha actualizado. ¿Se cumplirá la profecía de Nostradamus?

Zombie Preparedness (Preparación zombi)

El CDC ofrece una guía de preparación para zombis, que contiene información útil para la supervivencia de la raza humana. Por ejemplo, recomiendan tener un kit de emergencia en casa, que debe tener lo siguiente:

Agua: Almacenar al menos 4 litros por persona por día. Esto debería servir para al menos tres días, aunque un suministro de dos semanas sería lo recomendable. Por supuesto, un apocalipsis zombi podría durar mucho más y almacenar más de 4000 galones litros puede no ser tan fácil.

Alimentos: Estos deben ser artículos no perecederos, de lo contrario, es posible que no se puedan consumir cuando los necesites. Asegúrate de que la comida cubra las necesidades básicas.

Medicamentos: Deben ser medicamentos recetados y de venta libre que puedas necesitar, por ejemplo aspirinas y antibióticos para tratar infecciones bacterianas.

Herramientas y suministros: Los CDC sugiere tener cosas como un cuchillo, cinta adhesiva y una radio a batería. Aunque es posible que un teléfono inteligente no sea tan necesario en caso de que la red de telefonía e Internet dejen de funcionar, puede servirnos como brújula, para almacenar mapas offline e información básica de supervivencia. Por este motivo es recomendable utilizar un cargado solar.

Higiene personal: Los ejemplos incluyen jabón, toallas y lejía doméstica.

Ropa: Deben incluir ropa que ofrezca una protección razonable.

Documentos importantes: Los CDC menciona específicamente la licencia de conducir, pasaporte y certificado de nacimiento.

Suministros de primeros auxilios: Un botiquín básico de primeros auxilios debe contener un manual de primeros auxilios actualizado; un listado de teléfonos de emergencias; gasa estéril y vendas adhesivas de distintos tamaños; esparadrapo (o cinta adhesiva de uso médico); tiritas de distintos tamaños; venda elástica; un férula o tablilla.

Las preocupaciones sobre un ataque zombi no son las únicas razones para tener estos elementos a mano. Los CDC dicen que las medidas pueden ser útiles para casi cualquier tipo de emergencia, como una inundación, un huracán, un tornado o un terremoto. Además también sugiere establecer un plan de emergencia con su familia. Esto incluye identificar los tipos de emergencias que son posibles en su área.

Una segunda sugerencia es elegir un lugar de reunión para que su familia se reagrupe en caso de que se separe y no pueda regresar o quedarse en su causa. Una tercera sugerencia es identificar sus contactos de emergencia, como por ejemplo la policía, los bomberos o servicios de asistencia médica. Una cuarta recomendación de los CDC es planificar tu ruta de evacuación. Debes conocer a dónde ir para salir de tu ciudad rápidamente durante el apocalipsis zombi. Memoriza esta ruta.

Hay que decir que muchos de los consejos ofrecidos por los CDC para la preparación de un desastre zombi se aplican a muchas emergencias diferentes. Tenemos que señalar que los CDC dice que este controvertido manual comenzó como una campaña irónica. Por lo tanto, todo parece indicar que la organización gubernamental no parece estar asegurando que ocurrirá un apocalipsis zombi en 2021 o a corto plazo. Sin embargo, para algunos esta actualización en el llamado “Preparación zombi”, indica todo lo contrario.

Mucho más que ficción

Y no es para menos, ya que los científicos se han referido en innumerables ocasiones al virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19 como un zombi. Como la rapidez con la que se propagan los zombis y su número aumenta. Dicen que la mitad de los zombis de COVID se parecen a nosotros durante cinco días después de ser mordidos, y luego se convierten en zombis obvios. Sin embargo, el 40-50% de los zombis se verán y se sentirán como humanos por un período aún más largo de siete o más días. La parte complicada de este 40-50% de zombis es que 2-3 días antes de que los reconozcamos como zombis, pueden “mordernos” y convertirnos en zombis también.

Por no mencionar que las vacunas no están exentas efectos secundarios. Los científicos han reconocido que habrá efectos secundarios muy reales que surgen de esta vacuna. Se han documentado dolor en el lugar de la inyección y posterior fatiga. Además parecen empeorar después de la segunda dosis. En particular, la vacuna Pfizer muestra alguna evidencia de causar efectos graves en un subconjunto de personas susceptibles a reacciones alérgicas graves. Por lo que no sabemos que tipo de efectos podrían tener a largo plazo.

Para finalizar, los CDC no son los únicos en prepararse para un apocalipsis zombi. En 2014, el Departamento de Defensa de EE.UU., mediante un presupuesto de más de $ 500 mil millones, elaboró un documento de preparación ante desastres llamado “CONOP 8888”, que en realidad es un plan de supervivencia zombi. Fue desarrollado para entrenar a los comandantes en el arte de la elaboración de estrategias para una gran catástrofe. Este informe es una “forma de guiar a los planificadores militares” para tratar de salvar a la población de un ataque de muertos vivientes. Y dos años después, el Pentágono reconoció estar elaborando un programa que tenía como objetivo proporcionar de una manera creativa al personal sanitario como tratar una pandemia zombi, incluida la cuarentena y administrar vacunas a gran escala.

No sabemos si la profecía de Nostradamus se cumplirá, pero están habiendo demasiadas “casualidades” sobre lo que podría ser un verdadero apocalipsis zombi.

