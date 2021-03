En Hollywood son cada vez más fuertes los rumores de que Brad Pitt, de 56 años, y Jennifer Aniston, de 52, están de nuevos juntos tras casi dos décadas de su divorcio por la relación del actor con Angelina Jolie, con quien hoy está envuelto en una interminable batalla legal por la custodia de sus hijos.La historia de portada de la revista Star ofrece los detalles sobre las “citas de fin de semana de Brad Pitt y Jennifer Aniston en su casa de Bel Air”. La pareja “se dio cuenta de lo atraídos que todavía se sienten el uno por el otro” durante su comentada reunión virtual el año pasado. Ellos “han estado disfrutando de noches de citas ardientes durante meses”, dijo una fuente a la publicación. El secreto “lo hace mucho más emocionante”.

Los amigos de Aniston “lo aprueban hasta ahora” y le dijeron al tabloide que “Brad ha cambiado mucho desde que terminó su matrimonio de cinco años en medio de rumores de infidelidad” en 2005. Un informante afirmó “Jolie le había lavado el cerebro”, y que hoy es un hombre feliz.

Aniston y Pitt “son libres de salir con otras personas”, ya que mantienen las cosas “super casuales”.

Pitt “tiene miedo de contarle a Angie lo que está pasando” por miedo a lo que ella pueda hacer “para convertir su vida en una miseria”. El artículo concluye diciendo que “lo principal es que se están divirtiendo y están felices”.

Cuando el matrimonio de Brangelina terminó catastróficamente en 2016, de inmediato se volvió a avivar la esperanza de la reconciliación entre los ex esposos. Durante el tiempo que los Jolie-Pitt formaron un hogar con sus seis hijos, Aniston se casó con el actor Justin Theroux, de quien se separó en 2018 tras siete años de relación y dos de casados.

Aniston no tiene pareja oficial desde que se separó de Theroux, mientras que Pitt mantuvo un comentado romance con la modelo Nicole Poturalski, quien está casada con el empresario, Roland Mary, pero mantienen una relación abierta. Al parecer, se habían conocido en el restaurante de moda de Berlín, Borchard, propiedad del marido de ella, con quien tiene un hijo de siete años.

El romance de Pitt con Poturalski se confirmó el año pasado cuando fueron fotografiados compartiendo unos días de vacaciones en el castillo que tiene la estrella de Hollywood en el sur de Francia, el Château Miraval. La relación llegó a su fin a los pocos meses.

Desde que el ganador del Oscar se separó de Jolie, también ha sido vinculado a varias mujeres famosas, como Sienna Miller, Charlize Theron y Alia Shawkat. En tanto, su ex esposa no se ha mostrado públicamente con otro hombre tras su divorcio con el padre de sus seis hijos y con quien todavía no logró llegar a un acuerdo por la custodia de los niños tras cinco años separados.

La información, sin embargo, contrasta con los recientes rumores de que Aniston está saliendo con el actor Jason Sudeikis, que recientemente terminó su compromiso con Olivia Wilde tras conocerse que la actriz y directora había comenzado un romance con el cantante inglés Harry Styles, diez años menor que ella y a quien contrató para su nueva película, “Don’t Worry Darling”.

