Para quienes no lo conozcan, el Tulli Papyrus o papiro de Tulli es la evidencia de antiguos platillos voladores en el pasado y, que por alguna razón, los historiadores han cuestionado su autenticidad y significado. Como muchos otros textos antiguos, este documento antiguo cuenta una historia increíble, una que podría cambiar la forma en que miramos nuestro pasado, nuestro futuro y nuestro presente. Se cree que este documento antiguo, que de hecho no es un papiro, ofrece la primera cita del primer contacto extraterrestre. El papiro de Tulli es una traducción de una transcripción moderna de un documento egipcio antiguo que data del reinado de Thutmosis III, alrededor del 1480 a.C. Se registró en la historia como un día de gran importancia, un día en el que ocurrió algo inexplicable.

Este increíble e histórico evento fue descrito como silencioso, pero con increíbles vistas de misteriosos discos voladores altamente reflectantes, brillando como el sol. Según este texto antiguo, la partida de los visitantes de otro mundo estuvo marcada por un evento misterioso, ya que los peces llovieron desde los cielos. Es importante mencionar que es muy poco probable que los antiguos egipcios malinterpretaran estos “discos de fuego” con algún tipo de fenómeno astronómico o meteorológico. Cuando hablamos de la teoría de antiguos astronautas y su conexión con el antiguo Egipto los historiadores denuncian que es una falta de respeto al conocimiento de toda una civilización antigua. De la misma manera decimos que los antiguos egipcios eran grandes astrónomos y eran capaces de discernir entre un fenómeno meteorológico y la presencia de naves procedentes de otros mundos. Y dicho esto, puede ser que las naves que visitaron el antiguo Egipto hayan vuelto.

Han regresado

Algo extraño sucedió en el cielo sobre las pirámides de Egipto en la noche del 3 de diciembre, cuando aparecieron múltiples objetos luminosos en el cielo nocturno, uno grande en forma de diamante y varios pequeños moviéndose alrededor de él. Según se puede apreciar en los videos grabados por los testigos, decenas de objetos más pequeños comenzaron a salir volando, desapareciendo rápidamente sin dejar ni rastro. Aunque lo más sorprendente fue lo que ocurrió poco después, el OVNI en forma de diamante parecía envolverse repentinamente en llamas y se desfragmenta en un grupo, como si se tratara de una formación.

Fueron muchas las personas que presenciaron este fenómeno sobre las pirámides de Giza, quienes lo grabaron desde diferentes ángulos y con diferentes secuencias de sonido, descartando así que se tratara de un montaje. Entonces la única pregunta es: ¿eran ovnis o algún tipo de evento? Como se puede apreciar en las imágenes, los misteriosos objetos muestran velocidades anormales, por lo que no se trata de drones. Ahora bien, a raíz de la publicación de los videos, algunos han sugerido que se trataba de un evento con paracaidistas.

Al parecer a principios del mes de noviembre hubo el primer salto nocturno sobre las pirámides como parte de la tercera edición del festival anual de paracaidismo ‘Jump Like A Pharaoh’. El festival de dos días, inicialmente programado para junio de este año, se pospuso para el 8 y 10 de noviembre debido a la pandemia de COVID-19 y atrajo a 90 participantes de 19 países diferentes. Según los más escépticos, los videos de este evento han vuelto a ser publicado el 3 de diciembre en otros canales de YouTube.

Tal vez el evento paracaidista explicaría el misterioso avistamiento, a no ser que ninguno de los participantes no utilizaron luces tan intensas en su descenso, por no decir que no había ningún que tuviera forma de diamante. Entonces podemos decir con total seguridad que no eran drones, ya que no hubo ningún evento programado en ese momento, y tampoco paracaidistas, ya que según los videos publicados por la agencia de noticias Newsflash Media, no llevan luces tan intensas. Por lo que para los creyentes del tema OVNI es que los antiguos visitantes parecen haber regresado.

También hay algunas teorías que señalan a las pirámides de Egipto como portales estelares, lugares utilizados por civilizaciones extraterrestres para desplazarse por el espacio-tiempo. Aunque tampoco podemos descartar la conexión con los misteriosos monolitos que están apareciendo en todo el mundo, y que por mucho que se empeñen los medios de comunicación, continúan sin explicación.

Cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero lo que nadie puede negar es que este 2020 está siendo muy activo en lo referente al tema extraterrestre. Comenzamos el año con una flota de miles de ovnis sobre la Tierra, y estamos acabando el año con misteriosos objetos sobre las pirámides de Giza y monolitos que aparecen de la nada en todo el mundo. Como llevamos avisando, 2020 será el año del “Primer Contacto” o “Gran Revelación”. Tiempo al tiempo.

¿Qué opinas sobre los misteriosos objetos en las pirámides de Giza? ¿Visitantes extraterrestres? ¿O te crees la versión oficial, un evento paracaidista?

