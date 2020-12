Un equipo de científicos dirigido por el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR, por sus siglas en inglés) ha asegurado que el nuevo ciclo del Sol puede ser uno de los más fuertes desde que iniciaron los registros. Los resultados del estudio fueron publicados recientemente en la revista Solar Physics.

El ciclo 25 inició en otoño y los expertos estiman que alcanzará su punto máximo con un número de manchas solares entre 210 y 260, marcando una gran diferencia con el ciclo pasado, donde el pico alcanzó un número de manchas solares de 116.

Las predicciones de la nueva investigación, liderada por el físico solar Scott McIntosh, contrastan notablemente con las estimaciones anunciadas en septiembre por la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), las mismas que consideran que el ciclo actual será igual de débil que el anterior y el número máximo de manchas solares será de 115.

“Los científicos han luchado para predecir tanto la duración como la fuerza de los ciclos de las manchas solares porque carecemos de una comprensión fundamental del mecanismo que impulsa el ciclo”, señaló McIntosh a través de un comunicado publicado este lunes.

Puntos brillantes coronales

Anteriormente, el equipo del NCAR esbozó el esquema de un ciclo solar extendido de 22 años utilizando observaciones de parpadeos efímeros de luz ultravioleta extrema en la atmósfera solar, llamados puntos brillantes coronales, que parecen moverse desde los polos hacia el ecuador. A medida que cruzan las latitudes medias, dichos puntos coinciden con la aparición de la actividad de las manchas solares.

Según McIntosh, los puntos brillantes están vinculados con bandas de campos magnéticos que envuelven el Sol y se propagan desde los polos hasta el ecuador aproximadamente cada 11 años.

A (data-motivated) graphic to help understand/visualize #HaleCycles, their impact on #SunspotCycles, and the #Terminator. Enjoy. Share. ReTweet @leamonrj @rickyegeland pic.twitter.com/Vcz0wrajo2

— Scott McIntosh (@swmcintosh) December 6, 2020