El Campeonato Nacional 2020 entró en su recta final. Mientras Colo Colo lucha por mantener la categoría, Universidad Católica quiere ser tricampeón por primera vez en su historia. Sin embargo, el desarrollo de la última fecha es todo un misterio. El 30 de diciembre 2020 Universidad de Concepción ingresó una denuncia contra Everton acusando que infringe el artículo 30, por lo que pidió los tres puntos del empate sin goles que ambos protagonizaron por la fecha 26 del torneo.

En dicho encuentro, el entrenador Ruletero Roberto Sensini reemplazó a Benjamín Berríos por Gary Moya en el equipo titular, mientras que Kevin Figueroa ocupó el lugar vació en la banca e ingresó en el minuto 83.

Las bases señalan en el artículo 30 que “el jugador sustituto que reemplazare al jugador titular que no pudo comenzar el partido no podrá ser sustituido en la banca por otro jugador no incluido en la planilla”.

“Está pendiente la decisión de la segunda sala del tribunal de disciplina respecto del fallo de Everton y la Universidad de Concepción. Estos últimos hicieron la solicitud de puntos por la mala inscripción de un futbolista. Si el Fallo no sale antes del inicio de la última jornada del campeonato nacional, la fecha debe suspenderse”, señaló el periodista Gonzalo Álvarez en Radio ADN.

Hasta el momento no hay resolución respecto a esta situación y el desarrollo de la última fecha del torneo es todo un misterio.

