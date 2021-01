Los cambios en las condiciones de uso de WhatsApp, que se producirán el 15 de mayo, han provocado un aumento enorme en el número de usuarios de aplicaciones de mensajería alternativas, como Telegram, que ha crecido exponencialmente. En concreto, la herramienta creada por los hermanos Durov notificó el pasado domingo un crecimiento de 25 millones de usuarios nuevos en apenas 72 horas, lo que hace que la «app» tenga en estos momentos más de 500 millones de internautas activos en todo el mundo.

A pesar de que, sobre el papel, la aplicación es muy respetuosa con la privacidad del usuario, ya que no comparte ningún dato con terceros, no cuenta con cifrado de extremo a extremo en las conversaciones, que es el más seguro de acuerdo con los expertos y es una herramienta de la que sí dispone WhatsApp. «Cuando estamos hablando de este cifrado se supone que ni el proveedor del servicio es capaz de leer los mensajes que un usuario le envía a otro», explica a ABC Lorenzo Martínez, director de la empresa informática Securízame.

En su lugar, Telegram emplea un cifrado en base al protocolo MTProto -Mobile Transport Protocol-, que la compañía señaló que protege fuertemente las conversaciones. Sin embargo, si el usuario no se conforma, la «app» sí que cuenta con una funcionalidad que permite que el cifrado de los mensajes sea de extremo a extremo: los «chats secretos».

«Los chats secretos están pensados para quienes quieren más seguridad que una persona promedio. Todos los mensajes en los chats secretos usan un cifrado end-to-end (de extremo a extremo). Esto significa que sólo tú y tu receptor podéis leer esos mensajes; nadie más puede descifrarlos, incluyéndonos a nosotros en Telegram. Los mensajes no pueden ser reenviados desde los chats secretos. Y, cuando eliminas mensajes en tu lado de la conversación, la app en el otro lado del chat secreto tendrá como orden eliminarlos también», explican desde la aplicación de mensajería.

Cómo hacerlo

Para enviar un mensaje que, de seguro, nadie de Telegram más podrá leer, debes abrir la aplicación y buscar el contacto concreto con el que quiere hablar. Tras pulsar encima, verás cómo se abre la conversación y se despliega, en la parte superior de la pantalla, el nombre del contacto y su imagen de perfil.

Tendrás que pulsar encima del nombre y verás cómo se abre una nueva pantalla en la que se recogen, en la esquina superior derecha en caso de Android, y en la parte central, en la de los iPhone, varios iconos entre los que figuran un teléfono, para las llamadas, una cámara, para las videollamadas y tres puntos invertidos, que es donde tienes que hacer «clic». Allí se te dará la opción de seleccionar la funcionalidad «chat secreto». Una vez comiences, el servicio avisará a tu contacto de que quieres realizar un chat secreto con él.

La herramienta también ofrece programar la autodestrucción de los mensajes pulsando en el icono con forma de reloj que aparece recogido junto a la barra de texto. Las opciones van desde 1 segundo hasta una semana.

Debes tener en cuenta que si empleas el cifrado de extremo a extremo, los mensajes no estarán en la nube, por lo tanto solo podrás consultar la conversación desde el dispositivo que has empleado para enviarlo. «Todos los chats secretos en Telegram son específicos de cada dispositivo y no son parte de la nube de Telegram. Esto significa que sólo puedes acceder a los mensajes en un chat secreto desde el dispositivo de origen. Están seguros en tanto tu dispositivo esté seguro en tu bolsillo», apuntan desde la aplicación.

