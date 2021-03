La modelo y protagonista de HotGo, Ignacia Michelson, compartió una nueva fotografía que prendió las redes sociales con su figura y el bikinazo que utilizó esta vez.

En su cuenta de Instagram, se ve a Nacha posando de espaldas hacia la cámara y dejando ver su retaguardia, en el posts escribió “Y me prendes aunque no me estés tocando”.

Entre los más de 300 comentarios, sus fieles seguidores le escribieron “Queeeeeee diosa”, “Vas con toda mi Nachita”, “¿Qué onda con lo diosa que estás?”, “Nacha se ve espectacular ademas tienes un cuerpo muy hermoso”, entre otros comentarios.

Revisa aquí infartantes fotografías de Ignacia Michelson

Original de La Cuarta

