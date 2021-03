Comer de forma más saludable suele ser uno de los propósitos que nos hacemos a principio de curso cada año: comenzamos con muchas ganas, pero poco a poco van apareciendo excusas y ocasiones especiales que nos hacen perder fuelle y alejarnos de nuestro objetivo.

La tecnología en este caso juega a nuestro favor y puede ayudarnos tanto a controlar lo que comemos en nuestro día a día como a encontrar nuevas y saludables recetas que nos permitan llevar una dieta sana sin caer en el aburrimiento. Estas son las mejores apps tanto de nutrición como de recetas saludables que puedes descargar en tu móvil para cuidar tu alimentación en este otoño, que ya comenzó este sábado en Chile.

Apps de recetas saludables

Nooddle: aprovecha lo que tengas en la nevera

Sin duda, unas de mis apps favoritas e imprescindibles en mi móvil es Nooddle. Se trata de una app que te ofrece recetas en función de lo que tengas en la nevera: tú introduces los ingredientes que hay en ella (ese tomate que lleva ahí tres días, ese medio calabacín que has guardado del fin de semana, ese triste huevo que no sabes qué hacer con él…) y la app te devuelve una selección de recetas que puedes preparar con esos ingredientes.

Además, puedes seleccionar dentro de la app el tipo de recetas que quieres que ésta te muestre: si prefiers recetas vegetarianas, veganas, recetas fitness, recetas de tupper, recetas sin gluten… Hay un montón de opciones entre las que elegir.

Por supuesto, lo que también conseguirás utilizando esta app es reducir el desperdicio de alimentos en tu cocina, ya que puedes aprovechar los alimentos que parecía que no tenían salida a través de estas recetas.

Disponible para descarga gratuita en iOS y Android. También puede utilizarse a través de su página web.

Runtasty: recetas deliciosas en vídeo

Esta app de Adidas y Runtastic es ideal para dummies de la cocina (como yo) a los que nos entran los calores solo con pensar que en la receta pone “un huevo escalfado” y nos suena a chino mandarín.

Cada una de las recetas que podemos encontrar en la app, que no son pocas, viene con su propio vídeo corto en el que puedes ver todos los pasos que hay que seguir para prepararla. No solo eso, sino que otra de las cosas más interesantes es que también nos provee de tutoriales sobre acciones que deberíamos conocer en la cocina (“cómo hervir huevos en el horno” o “cómo pelar jengibre”) y que, por unas cosas o por otras, no sabemos hacer.

En esta app también podemos elegir ente recetas bajas en carbohidratos, ideales para el post-entrenamiento, altas en proteínas, sin gluten, de entre 200 y 400 calorías… Un sinfín de etiquetas que podemos usar para encontrar la receta perfecta.

Disponible para descarga gratuita en iOS y Android.

Hatcook: una red social llena de recetas

Al contrario que en los casos anteriores, en los que es la app la que proporciona las diferentes recetas, en el caso de Hatcook son los usuarios los que comparten sus platos, indicándonos los ingredientes y el proceso de elaboración de cada uno de ellos.

En Hatcook podemos encontrar recetas de diferentes países de origen(mexicanas, italianas…) y también distintas recetas saludables, vegetarianas, veganas, sin lactosa, sin gluten, para deportistas, etc. No es una app exclusivamente de comida saludable, así que si algún día nos queremos dar un capricho y queremos que sea hecho en casa, también podemos recurrir a ella para preparar un buen bizcocho, por ejemplo.

Al tratarse de una red social, te permite también valorar las recetas, dejar comentarios a los autores y compartirlas con otros usuarios.

Disponible para descarga gratuita en iOS y Android.

VNutrition: para iniciarte en la dieta vegana

Si este curso has decidido liarte la manta a la cabeza y comenzar con una dieta vegana, VNutrition es la app que no puede faltar en tu móvil. No se trata realmente de una app de recetas, como las que hemos visto hasta ahora, sino que es una aplicación que te ayuda a dar tus primeros pasos como vegano en lo relativo a la dieta.

VNutrition cuenta con un diario de comidas en el que podemos ir apuntando cada una de las comidas que realizamos a lo largo de la jornada: ser conscientes de lo que comemos es un paso importante a la hora de mejorar nuestra alimentación.

Por otro lado tenemos la lista de control diaria y el control de nuestro progreso, donde se nos sugieren una serie de “tareas” que debemos llevar a cabo cada día: ¿has comido al menos cinco porciones de vegetales hoy? ¿dos de tus comidas contenían fuentes de proteína? Podemos ir marcando cada tarea con un “check” y la app nos irá diciendo cuáles son aquellas que cumplimos a rajatabla todos los días y en cuáles necesitamos esforzarnos un poquito más.

Disponible para descarga gratuita en iOS y Android.

