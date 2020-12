El próximo 21 de diciembre es una fecha que debes señalar en rojo en tu calendario. Por primera vez en casi 800 años, una rara estrella de Navidad iluminará el cielo al comienzo del solsticio de invierno de este mes. Es una inusual alineación planetaria que ocurrió por última vez en el año 1226. A medida que orbitan alrededor del sol, Júpiter y Saturno se acercarán lentamente durante las próximas dos semanas hasta que estén casi completamente alineados. Cuando se alinean tan de cerca, los dos planetas parecerán formar una sola estrella brillante, también conocida como la “Estrella de Navidad”.

En resumen, para el 21 de diciembre, las órbitas de Júpiter y Saturno estarán tan estrechamente alineadas (menos de una décima de grado como se ve desde la Tierra) que aparecerán como una sola. Este fenómeno ha sido apodado la “Gran Conjunción” y en las últimas semanas ha surgió todo tipo de interpretaciones. Para algunos simplemente se trata de un fenómeno espacial, pero para otros es la verdadera fecha del apocalipsis Maya. Sin embargo, tal vez el propio Vaticano haya revelado el verdadero significado de esta conjunción planetaria.

Pesebre del Vaticano 2020

El Vaticano presentó el viernes la escena del pesebre de 2020 en la Plaza de San Pedro, dejando a los espectadores perplejos. Lo cierto es que es bastante complicado de expresar con palabras, pero algunos describieron el pesebre vaticano como con la falta de calidez familiar y el distanciamiento garantizado por las figuras cilíndricas. Pero hay más, los cilindros recuerdan los polos sagrados de los cultos satánicos condenados en la Biblia. Tradicionalmente, una escena de pesebre está destinada a evocar sentimientos de piedad y devoción, no lástima y repulsión, por el nacimiento de Jesús en Belén, por lo que esta obra particularmente lamentable ofende no solo las sensibilidades estéticas, sino también la reverencia religiosa de los fieles.

El Vaticano dijo que la escena de la Natividad exhibida en la Plaza de San Pedro fue creada por los estudiantes y profesores del Art School F. A. Grue, una escuela secundaria donde se imparten clases de diseño, que en la década de 1965-1975 dedicó su actividad escolar al tema de la Navidad.

“Creemos que la experiencia de este año de un belén donado por una escuela secundaria artística es realmente una convocatoria poderosa para que todos inviertan más en la formación de las nuevas generaciones tanto a nivel de secundaria y preparatoria como para el mundo universitario”, dijo el obispo Lorenzo Leuzzi en un comunicado.

Pero muchos expertos en arte fueron muy críticos con la elección, ya que según ellos la Navidad celebra la Encarnación, Dios que viene al mundo como carne, no en forma totémica. También agregaron que al final de este año extremadamente difícil la gente busca es la belleza, algo que los eleve, los inspire y los una, y la escena que se ofrece en la Plaza de San Pedro les da algo completamente diferente.

Al parecer, las figuras deformes del pesebre carecen de toda la gracia, proporción, vulnerabilidad y luminosidad que se busca en el pesebre. El objetivo de esta festividad es la segunda persona de la Santísima Trinidad que toma forma humana, nace como un bebé de carne y hueso, y no hay nada particularmente humano en las formas geométricas.

El verdadero significado del pesebre

No es necesario decir que el Vaticano no se ha equivocado en su elección, ha querido enviar un mensaje alto y claro al mundo. Y como no puede ser de otra manera, la comunidad conspirativa ha revelado el verdadero significado de este extraño pesebre. La representación sería extraterrestres rindiendo homenaje, padres adoptivos humanos María y José y un extraterrestre con el niño Jesús compartiendo ADN Anunnaki. Recordemos que los Anunnaki son la civilización extraterrestre creadora de la humanidad.

Pero hay quien ha ido más allá al asegurar que el pesebre es simplemente una representación de lo que tendrá lugar el 21 de diciembre: este año la Estrella de Navidad marca el nacimiento del Anticristo Annunaki. Los teóricos de la conspiración dicen que tuvimos un año lleno de “Peste” (COVID-19), disturbios civiles, planes del Nuevo Orden Mundial para imponer la marca de la bestia (chip). Además tenemos la estrella de Navidad nuevamente después de 800 años y está marcando el nacimiento del Anticristo. Este “Anticristo” sería realmente una civilización extraterrestre que llegarían a nuestro planeta como los salvadores de la humanidad.

La conexión entre el Vaticano y los extraterrestres

A parte de la conexión del simbolismo del pesebre, esta no es la primera vez que el vaticano habla abiertamente de los extraterrestres. En 2015, el Papa Francisco comento lo que pensaba sobre la posibilidad de vida en otros planetas.

“Honestamente, no sabría cómo responder”, dijo el Papa, explicando que si bien el conocimiento científico hasta ahora ha excluido la posibilidad de otros seres pensantes en el universo, “hasta que se descubrió América pensamos que no existía, y en cambio existía”. Incluso fue más allá al afirmar que su fuera necesario bautizaría a los extraterrestres.

Pero si tiramos de hemeroteca nos encontramos con que el padre jesuita José Funes, director del Observatorio Vaticano, dijo en 2008 que los cristianos deberían considerar la vida extraterrestre como un “hermano” y parte de la creación de Dios. El padre Funes añadió que era difícil excluir la posibilidad de que exista otra vida inteligente en el universo. Estas posibles formas de vida podrían incluir aquellas que no necesitan oxígeno o hidrógeno.

Cuando se le preguntó acerca de las implicaciones que el descubrimiento de vida extraterrestre podría tener para la redención cristiana, el padre Funes citó la parábola evangélica del pastor que dejó su rebaño de 99 ovejas para buscar la que se había perdido.

“Los que pertenecemos a la raza humana realmente podríamos ser esa oveja perdida, los pecadores que necesitan un pastor”, dijo el padre Funes. “Dios se hizo hombre en Jesús para salvarnos. Entonces, si también hay otros seres inteligentes, no es un hecho que necesiten redención. Es posible que hayan permanecido en plena amistad con su creador”.

El padre Funes continuó diciendo que la encarnación y el sacrificio de Cristo fue un hecho único e irrepetible, pero estaba seguro de que, si era necesario, la misericordia de Dios se ofrecería a los extraterrestres, como a los humanos.

La Gran Revelación

Lo cierto es que aquí tenemos un “coctel explosivo”. Por un lado tenemos una rara estrella de Navidad y un controvertido pesebre que parece representar la llega de seres extraterrestre. Por otro lado las declaraciones por parte del Papa Francisco y del director del Observatorio Vaticano hablando sobre la vida inteligente en otros planetas. También en MEP hemos escrito varios artículos sobre este tema, que el nacimiento de Jesús podría ser en realidad una intervención extraterrestre, y el hijo de Dios es el hijo de un híbrido extraterrestre.

Estamos viviendo días extraños y tal vez después de años de especulación, el Vaticano será quien anuncie que existen contactos con otras formas de vida inteligentes. Y piénsalo fríamente, sería un “buen negocio” para el Vaticano anunciar un evento como este, ya que obtendría más poder en la política, en lo religioso y en lo económico además de más confianza entre sus fieles y no tan fieles. Por no decir que obtendría el poder absoluto sobre todas las demás religiones.

Entonces, ¿quién mejor para anunciar al mundo que realmente hay extraterrestres o que existen contactos que el Vaticano? Y sobre todo en un “annus horribilis” donde la gente está esperando un “salvador”. Pues puede ser que el “salvador” llegue entre el 21 y 25 de diciembre.

