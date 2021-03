El aterrizaje del rover Perseverance en Marte sigue siendo una de las noticias más candentes del planeta. Y ahora Perseverance está ofreciendo a los terrícolas una visión de lo que hay en el planeta rojo, con una serie de imágenes panorámicas de alta definición que permiten observar con gran detalle el paisaje marciano. La NASA publicó las fotografías el miércoles, unos días después de que aterrizara con éxito la Perseverance en el cráter Jezero.

También revela la estructura del rover con un detalle extremadamente alto, de modo que realmente se pueden ver los remaches del vehículo y los poros en las rocas marcianas. La instantánea interactiva es similar a Google Earth pero en Marte. Puedes deslizar, arrastrar o acercar la cámara para observar el campo de visión completo de 360 ​​grados alrededor de Perseverance, gracias a 142 fotos de alta definición que se han unido. La NASA dice que la panorámica desde Perseverance es similar a lo que ha se ha visto en sitios de aterrizaje anteriores. Sin embargo, ufólogos y arqueólogos virtuales no opinan lo mismo. Aseguran que muestran extraños objetos que no tienen un origen natural.

Las anomalías de Perseverance

Actualmente, algunos internautas están discutiendo los misteriosos objetos que el rover Perseverance captó en su tercer día de su estadía en el planeta rojo. Los objetos son claramente de origen artificial. Una posibilidad es que podría ser parte del sistema de aterrizaje del rover, por ejemplo, un escudo térmico. Pero, por otro lado, los investigadores independientes nos remiten inmediatamente al mapa oficial proporcionado por la NASA (que puedes ver aquí), que señala los restos de aterrizaje del rover mucho más lejos que donde actualmente se encuentra Perseverance.

La anomalía más polémica y que más ha llamado la atención son los objetos brillantes en un pequeño montículo. Una vez que se determinó que no son restos de la misión, tanto la grúa aérea como parte del escudo térmico, algunos consideraron que son definitivamente desechos de una nave espacial metálica, ya sea de origen extraterrestre o misiones espaciales secretas terrestres al planeta rojo.

Tenemos que recordar que en 2017, la NASA se vio obligada a desmentir las declaraciones de Robert David Steele, un agente retirado de la CIA, quien dijo que en Marte hay una colonia poblada por niños que fueron secuestrados y enviados al espacio en un trayecto de 20 años. De manera que una vez que llegan a Marte no tienen más remedio que ser esclavos en la colonia marciana. Estaríamos hablando de bases secretas que llevan décadas operando en secreto.

Pero aquí no acaban las anomalías registradas por Perseverance. Justo al lado del rover de la NASA hay otro misterioso objeto, aunque este no seria una estructura ni nada parecido. Mas bien es un cráneo, posiblemente de un ser extraterrestre, con la boca abierta. Y un poco mas lejos nos encontramos con lo extraño montículo que no parece corresponder la formación del terreno, lo que ha llevado a algunos a sugerir que podría tratarse de una especie de hormiguero u insectos marcianos.

Por último, el 24 de febrero de 2021, la NASA publicó un conjunto de imágenes del lugar de aterrizaje del rover Perseverance con un insecto arrastrándose en Marte en una de ellas. Estas imágenes no diferían mucho de las tomadas por el rover Curiosity Rover. Sin embargo, la imagen en cuestión se puede apreciar un pequeño objeto redondo dejando un rastro o unos pequeños pasos detrás de él. Lo cierto es que no estamos seguros de si esta es una posible señal de que hay insectos en la superficie marciana, o si es solo una pequeña piedra. Debido a que el resto de la arena al lado está intacto, parece que esta anomalía se alejó del rover y dejó algunas marcas detrás de él.

En este caso también tenemos que añadir que en 2019, el Dr. William S. Romoser, un reconocido entomólogo con 45 años de experiencia, aseguró que hay numerosos insectos en el suelo marciano. El profesor emérito de entomología médica dijo que las imágenes de la NASA muestran exoesqueletos y apéndices articulados de estas ‘criaturas vivientes’, y son evidencia suficiente para identificar a estos organismos como insectos. También afirmó que, en algunas de las imágenes, los especímenes parecían haber girado en la dirección de la cámara. El reconocido entomólogo que algunos seres parecía ser abejorros o abejas carpinteras terrestres. Otras imágenes mostraban ‘abejas’ en sus nidos y criaturas fosilizadas que se asemejan a una serpiente.

De nuevo nos encontramos con misteriosos objetos aún no han sido identificados, por lo que todavía están abiertos a la interpretación de cada uno. La buna noticia es que dispondremos de más imágenes en alta definición una vez que Perseverance lance su helicóptero, a no ser que la NASA las edite posteriormente tales instantáneas para eliminar cualquier evidencia de la existencia de vida extraterrestre en Marte o que puedan demostrar que todo es un engaño muy bien elaborado.

No nos vamos a repetir con la antigua teoría de la conspiración, pero como simple curiosidad, si escribes en el buscador “Marte en Google Earth” el primer resultado que sale es a las coordenadas de la isla de Devon, Canadá. En la descripción podemos leer que los investigadores que participan en el proyecto Haughton‑Mars de la NASA estudia uno de los lugares de la Tierra más parecidos a Marte para aprender cómo se podrá explorar este planeta en el futuro. Quien nos dice que las imágenes envidadas supuestamente por el rover Perseverance correspondan realmente a la isla deshabitada más grande de la Tierra. Ahí lo dejo.

