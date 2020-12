Imagina el siguiente escenario: un radiotelescopio detecta una señal repetitiva de una estrella similar al Sol a unas pocas decenas de años luz de la Tierra. En los próximos días, otros radiotelescopios repiten y confirman la detección. La señal tiene un alto contenido de información que no puede producirse mediante ningún proceso natural conocido. Con mucha emoción y cautela, los científicos concluyen que la señal es evidencia de una inteligencia en otras partes del universo. En medio de la euforia, la confusión y la preocupación mundial, surgen preguntas clave sobre el papel de los científicos y los políticos, la naturaleza de los consejos que ofrecen y quién debería participar en la decisión de cómo responder. Estamos hablando del llamado “Primer Contacto”.

En las últimas tres décadas, los científicos han encontrado más de 4.000 exoplanetas. Y cada día se descubren muchos más. Recientes estudios sugieren que cada estrella de la Vía Láctea alberga más de un planeta en promedio. Dada la convergencia de la capacidad terrestre y espacial, la investigación de inteligencia artificial y otras herramientas, ¿estamos a punto de confirmar la existencia de inteligencia extraterrestre? ¿Es 2020 el año de la “Gran Revelación”? Si nos basamos en todos los misteriosos eventos que están ocurriendo en los últimos días, la respuesta es que sí. Y por si fuera poco, ahora tenemos otra sorprendente noticia que nos confirma lo anterior: informes clasificados muestran un OVNI real fotografiado por pilotos militares de EE.UU.

OVNI real

Se ha revelado la existencia de dos informes clasificados del Pentágono sobre ovnis, cuyo contenido incluye una foto filtrada que muestra un objeto misterioso flotando sobre el Atlántico. El Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados del Departamento de Defensa de EE.UU. reveló los dos informes de inteligencia clasificados en 2018 y el verano de este año, y circularon ampliamente en la comunidad de inteligencia de EE. UU., según informa el portal de noticias The Debrief.

El sorprendente contenido de los informes incluye una foto filtrada que nunca antes se había hecho pública, relatos de ‘Fenómenos aéreos no identificados’ (UAP por sus siglas en inglés) que emergen del océano y se elevan hacia el cielo, y una versión oficial que dice que no se puede descartar los orígenes extraterrestres de los objetos.

El Pentágono aún no se ha pronunciado sobre la filtración, por lo que no ha confirmado ni desmentido la existencia de los dos informes, así como la autenticidad de la foto filtrada tomada desde la cabina de un avión de combate. La foto filtrada fue tomada en 2018 frente a la costa este de Estados Unidos por un piloto militar usando la cámara de su teléfono móvil. Tal como se puede apreciar en la imagen hay un ‘objeto’ en forma de cubo plateado no identificado flotando sobre el océano a una altitud de aproximadamente 9.000 a 10.000 metros. La foto fue tomada por el operador de sistemas de armas de lo que parece ser un caza F/A-18 Hornet. Los pilotos declararon que hicieron la foto después de que la nave triangular emergiera del océano y saliera a gran velocidad hacia el cielo.

Los expertos están realmente desconcertados por la imagen, pero sugirieron que el misterioso objeto se parece a una sonda GPS, un dispositivo de generación de perfiles atmosféricos diseñado para ser lanzado desde un avión, típicamente sobre un huracán. Sin embargo, no se aprecia el transpondedor GPS colgando de él, por no decir que las sondas de este tipo se precipitan hacia el suelo a una velocidad de 10 a 12 metros por segundo, en lugar de flotar en el aire.

Otra posibilidad sugerida es que se trate de algún globo meteorológico, pero el equipo de investigación del Pentágono lo encontró lo suficientemente desconcertante como para incluirlo en su informe. Los documentos filtrados incluyen detalles de encuentros militares anteriores, así como una declaración oficial de que no se han podido determinar el origen de muchos ‘Fenómenos aéreos no identificados’.

Además de ofrecer una lista de otras explicaciones más prosaicas, el informe declara expresamente que existe una posibilidad legítima de que los ‘Fenómenos aéreos no identificados’ poseen tecnología ‘extraterrestre’ o ‘no humana’. Aún más impactantes fueron las revelaciones en un segundo informe revisado y emitido por el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados a principios de este año. El informe profundiza sobra la posibilidad de que los UAP puedan moverse libremente tanto por el aire como bajo el agua, atravesando el océano sin ser detectados y emergiendo en el aire a velocidades increíbles.

Creemos que no hay nada más que comentar sobre esta sorprendente filtración, queda demostrado la existencia de naves con tecnología extraterrestre y de bases secretas en los océanos. Ahora bien, la pregunta que nos haces es: ¿Por qué motivo se está filtrando toda esta información? ¿Se nos está preparando para la “Gran Revelación”? Hay que recordar que desde el 2017, el Pentágono lleva informando y publicando de manera oficial videos de ovnis que hasta el momento no tienen explicación. También ha confirmado estar investigando activamente los llamados ‘Fenómenos aéreos no identificados’.

Y por si fuera poco, en los últimos días han estado apareciendo y despareciendo misteriosos monolitos en todo el mundo, que muchos consideran que tienen una conexión extraterrestre. Estamos seguros de que los pocos días que le quedan a este 2020 no dejaran indiferente a nadie, prometen ser realmente activos, en lo que se refiere al tema extraterrestre. Tal vez nos encontremos ante una gran sorpresa los últimos días del año: el “Primer Contacto” con una civilización extraterrestre inteligente. Aunque lo cierto es que llevarían milenios entre nosotros.

