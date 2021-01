Tras finalizar el sumario sanitario, la Seremi de Salud de Coquimbo resolvió que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, recibiera una multa de 60 UTM ($3.052.000) por infringir las medidas sanitarias establecidas en el Plan Paso a Paso. Esto ocurre luego de que en diciembre, viajara a algunas comunas de la zona en diciembre.

El jefe comunal fue notificado el pasado viernes de la sanción a través de una carta certificada y según explicó la autoridad sanitaria, esto se originó por la “movilización de una comuna en fase 2 a una región que se encontraba en fase 4; infringir el Plan Paso a Paso presentando su pasaporte sanitario”, consignó El Mercurio.

En el detalle, Jadue viajó el sábado 19 de diciembre hasta la provincia del Choapa, donde junto al diputado Daniel Núñez (PC), recorrió las comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca. Un día después, y a través de Twitter, el jefe comunal reconoció su falta e indicó que “ayer fui a Coquimbo a solidarizar con pobladores del Choapa afectados por contaminación de mina Los Pelambres”.

“Pasé cordón sanitario y con permiso sanitario, ignorando que no era suficiente para salir de la RM. Seremi de Salud así lo hizo ver después. No tengo excusa, no debí ir”, señaló.

Daniel Jadue tiene hasta este viernes para presentar un recurso de reposición o pagar la multa. Sin embargo, cercanos a él indicaron que ya habría apelado a la sanción.

/psg