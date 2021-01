Hoy vence el plazo para que el Servel certifique quiénes de los más de 3 mil candidatos que se inscribieron para la Convención Constitucional el pasado 11 de enero, seguirán en carrera. La lista con las resoluciones será publicada el 23 de enero, una fecha clave para quienes actualmente poseen un cargo, tanto político como sindical o gremial, ya que en el momento que se inscriben oficialmente los candidatos, sus posiciones anteriores deben cesar.

Es el caso de los diputados Hugo Gutiérrez (PC) y Renato Garín (IND), que postulan por los distritos 2 y 14, respectivamente y, tal como dice la ley, “deberán renunciar a su cargo desde el momento que su candidatura sea inscrita”, es decir, hoy 21 de enero.

Misma situación enfrenta el senador Felipe Harboe (PPD), quien a principios de mes y previo a las primeras inscripciones, ya había anunciado su renuncia a la Cámara Alta para competir por un cupo en el distrito 19 en la elección de constituyentes del próximo 11 de abril.

De ser electos, su participación en la redacción de la nueva Constitución les impedirá ser candidatos a cargos de elección popular mientras ejercen sus funciones y hasta un año después de que cesen en sus cargos en la Convención, medida que rige para los 155 miembros.

No solo los parlamentarios deberán dejar sus cargos hoy, sino cualquier candidato que ejerza un cargo público como ministros, intendentes, concejales, funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los Tribunales y Fuerzas Armadas, por nombrar algunos.

Una situación que no había sido resuelta sino hasta el 11 de enero, cuando la Dirección del Trabajo (DT) entregó un dictamen, es la compatibilidad de los directivos gremiales o sindicales que postulan a constituyentes, ya que no está permitido que sean parlamentarios, pero sí parte de la Convención Constitucional.

Ante un oficio presentado en diciembre por más de 35 sindicatos de todo Chile, agrupados en “Primera Línea Sindical” que solicitaba “determinar los efectos que trae la participación de las dirigencias sindicales en el proceso constituyente”, la DT, según el Artículo 132 de la Constitución, estableció que las personas que desempeñan un “cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal, deberán suspender sus funciones, es decir, las actividades que realizan y dirigen en tanto directivos”. A diferencia de los parlamentarios, los dirigentes sindicales “mantendrán su vínculo laboral y por tanto su calidad de trabajadores”.

También se lee en el dictamen que “no perderán su calidad de dirigente sindical y, por consiguiente, sus correspondientes prerrogativas, sino que exclusivamente no podrán ejercer las funciones propias de su cargo”. Es decir, los sindicalistas suspenderán sus funciones como dirigente, pero no pierden su trabajo en la organización o empresa, ni su fuero sindical.

“En caso de que el término del mandato sindical se produzca con posterioridad al término de su participación en el proceso constituyente, aquel dirigente volverá a sus funciones por el tiempo que le reste, manteniendo su fuero por dicho período y hasta por seis meses después de cesar en su cargo”, explicó la Dirección del Trabajo.

Y en caso de que el término del mandato sindical se produzca durante la candidatura o el ejercicio de sus funciones, el director sindical “gozará de fuero durante seis meses a partir del momento en que cese en su calidad de tal”.

Para reemplazar al dirigente, será la organización sindical la que determina la manera de hacerlo, pero el director sindical que sea electo, estará protegido por todo el estatuto jurídico y normativa aplicable, pero no gozará de fuero, dado que el director sindical que está siendo reemplazado lo mantiene.

Además de conservar su fuero, los sindicalistas no están obligados a dejar su trabajo, ya que la ley solo establece que deben suspender sus funciones en tanto dirigente, lo que tampoco implica una renuncia a ello, y no hace referencia a la labor o cargo que desempeñan. Este vacío legal genera una línea muy fina, ya que, mientras la DT establece que no pueden ejercer las funciones propias de su cargo para “evitar una doble representación al momento de ingresar a la Convención Constituyente”, los dirigentes podrán seguir trabajando, e incluso, quienes lo hagan en empresas privadas podrían tener doble remuneración.

Los integrantes a la Convención recibirán una retribución mensual de 50 UTM ($2,5 millones aproximadamente), además de las asignaciones que se establezcan en el reglamento. Algunos, podrían recibir más si mantuvieran sus trabajos, tal como los dirigentes sindicales de empresas privadas, donde no está regulado.

Es el caso, por ejemplo, del presidente del sindicato de Starbucks Coffee Chile, Andrés Giordano, quien también es el vocero de “Primera Línea Sindical” y postula por la lista Apruebo Dignidad en el distrito 8. En la misma situación se encuentra Juan Antonio Moreno, el presidente del sindicado de Walmart, quien también es dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y postula por el distrito 14 con un cupo del Partido Socialista. Ambos podrían mantener sus relaciones laborales con las empresas, mientras se desempeñan como constituyentes, para luego volver a sus dirigencias sindicales.

En el caso de las organizaciones públicas, de planta, a contrata o a honorarios, los dirigentes deberán suspender su rol sindical y podrán continuar con sus labores, pero con cese de sueldo. La incompatibilidad de sueldos contenida en el Artículo 134, señala que “el funcionario público que asume como miembro de la Convención no puede seguir cobrando sus sueldo ya que debe pedir un permiso sin goce de éste. Esto aplica para todos los funcionarios públicos en general”.

En esta situación se encuentran, por ejemplo, los dirigentes de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam), de la Asociación de Trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji) y del Metro de Santiago, entre otros.

Las incompatibilidades que sí están reguladas, que coinciden con las que tienen los parlamentarios, son las que se encuentran en los artículos 58 a 61 de la Constitución y que señalan que los constituyentes no podrán tener litigios contra el Estado ni participar en directorios de empresas fiscales o semi fiscales, además de la imposibilidad de recibir otra remuneración fiscal.

Dirigentes sindicales de la CUT, Confusam y el Colegio de Profesores entre los candidatos

Entre los de candidatos a constituyentes que tienen cargos sindicales hay nombres conocidos.

Bárbara Figueroa, presidenta nacional de la CUT, va como candidata por el distrito 12 en la Lista Apruebo Dignidad, en un cupo del Partido Comunista. Figueroa ha sido firme opositora del Gobierno, junto a otros dirigentes gremiales, y sobre su rol como constituyente afirmó que “este desafío se sostiene en una apuesta colectiva por disputar la representación del mundo sindical en los contenidos de la futura Carta Magna, poniendo el énfasis en el valor del trabajo”.

Como encargado de la secretaría ramal de comercio de la CUT va Juan Antonio Moreno, quien también es el presidente del sindicato de Walmart. Moreno postula en el distrito 14 en un cupo del Partido Socialista que, en un principio, iba a ser para el ex ministro Máximo Pacheco, quien quedó fuera de competencia a último minuto.

Cercano a Figueroa es Mario Aguilar, el ex presidente del Colegio de Profesores, actual presidente metropolitano del gremio docente, quien va como candidato independiente por el distrito 8, en la lista Movimientos Sociales. La dirigenta del gremio en Antofagasta, Patricia Romo, va por el distrito 3 en representación del Partido Trabajadores Revolucionario, el que es dirigido por el trotkista Dauno Tótoro.

Luis Mesina, vocero de No + AFP y secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios postula al distrito 10 como independiente por la lista Movimientos Sociales: unidad de independientes.

Dentro de las empresas privadas, el sindicato de Starbucks Coffee Chile cuenta con dos candidaturas. El presidente del sindicato, Andrés Giordano, también es vocero de “Primera Línea Sindical”, una agrupación que se autodenomina como la “primera línea contra los abusos del gobiernos y los empresarios”. Giordano postula en la lista Apruebo Dignidad con un cupo independiente del Frente Regionalista Verde Social (FRVS) por el distrito 8.

Fue el representante de los 35 sindicatos que presentaron el oficio a la Dirección del Trabajo y celebró diciendo que frenaron el abuso de los “empleadores antisindicales, que lo que menos quieren es ver a sus trabajadoras y trabajadores levantando la voz en proceso constituyente, porque saben que vamos a revelar la verdadera precariedad del trabajo”.

Antonio Paez, secretario del mismo sindicato, va por el distrito 7 por la lista de los Trabajadores Revolucionarios. Paez se autodenomina “trotkista del Partido de Trabajadores Revolucionarios” en su perfil de facebook y dentro de sus consignas está la de dar “libertad a los presos políticos de la revuelta”.

Dentro de los sindicalistas en empresas públicas están los miembros de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam). Jorge Naveas, el secretario regional de la organización, va por el distrito 5 como independiente por la lista Apruebo Dignidad. Como desafío para la constituyente enfatizó en “la necesidad de tener un Estado más democrático, no tan presidencialista” y que “los derechos sociales como la salud sean un derecho donde no solo se hable de acceso”.

El dirigente de Confusam y presidente de la Federación Regional Funcionarios de Salud de La Araucanía (Ferfusam), Carlos Mena, va por el distrito 23 en la lista de Organizaciones Sociales y Territoriales Wallmapu. También es candidata por el distrito 21, por Apruebo Dignidad, Patricia Valderas, presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Confenats).

Silvia Silva, presidenta de Ajunji postula como constituyente para el distrito 2, por la Lista del Apruebo con un cupo del PS. Y Eric Campos, vicepresidente de la federación de sindicatos del Metro va por el distrito 9 con un cupo del Partido Comunista que es parte de la lista Apruebo Dignidad.

Por Daniela Bas para El Líbero

/psg